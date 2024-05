Salon de la Maison, contre la pauvreté, football, tour de l'île et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 2 mai 2024 : - La kaz du futur se dévoile au Salon de la Maison - Leïla, une Réunionnaise qui s'engage dans une campagne contre l’extrême pauvreté - Ligue des champions : le PSG battu par Dortmund en demi-finale aller - Tour de l'île à vélo : c'est parti pour l'Incanella Tour - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la grisaille

La kaz du futur se dévoile au Salon de la Maison

Depuis le samedi 27 avril 2024, la 35ème édition du Salon de la Maison a ouvert ses portes à la Nordev à Saint-Denis. Dans l'esprit des visiteurs et des exposants, une question : à quoi ressemblera l'habitat de demain à La Réunion ? Il ne suffit pas d'un coup de peinture pour que notre maison soit plus écolo. Le logement de demain veut s'adapter au changement climatique. Plus écologique, économique mais également technologique… voici à quoi pourrait ressembler la maison parfaite.

Leïla, une Réunionnaise qui s'engage dans une campagne contre l’extrême pauvreté

Leïla Bordie-Randera, Réunionnaise de 31 ans, a été sélectionnée pour faire partie des 35 jeunes français en campagne contre l’extrême pauvreté de l'ONG One. Une mission qui a pour objectif d'interpeller les candidats – et futurs élus – du Parlement européen pour qu'ils s'engagent à assurer les donations humanitaires à destination des pays pauvres lors de leur mandat

Ligue des champions : le PSG battu par Dortmund en demi-finale aller

Le Paris Saint-Germain a été battu 1 à 0 sur le terrain du Borussia Dortmund, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le club parisien devra renverser le score au Parc des Princes le 7 mai prochain.

Tour de l'île à vélo : c'est parti pour l'Incanella Tour

La 5ème édition de l'Incanella Tour, un tour de l'île scolaire en VTT, se tient de ce jeudi 2 mai au samedi 4 mai 2024. L'objectif de cette épopée qui fera une boucle de Saint-Denis à Saint-Denis : sensibiliser sur le partage de la route entre les cyclistes et les autres véhicules. Mais également promouvoir les mobilités douces. En tout, 85 participants dont plusieurs jeunes de l'Irsam (institut médico-social).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la grisaille

Après un jour férié relativement grisâtre, Matante Rosina n'annonce toujours pas de ciel bleu pour ce jeudi 2 mai 2024 sauf peut être dans l'ouest le matin. Les nuages ont décidé de se développer sur les pentes de l'île.