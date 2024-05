Air austral, victoires du sport, PSG, reconversion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 8 mai 2024 : - Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée - Victoires du sport : les champions réunionnais honorés le 17 mai - Ligue des Champions : le PSG puni et éliminé par Dortmund aux portes de la finale - Sport, cuisine et dépression : Dennis Ombachi, le rugbyman kényan devenu influenceur culinaire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans la boule de cristal de Matante Rosina

Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée

Les discussions sont de nouveau apaisées, et la direction ainsi que les syndicats d'Air Austral pensent pouvoir signer l'accord de performance collective ce mercredi 8 mai 2024. Un nouveau délai a été accordé ce mardi par la préfecture, pour permettre aux syndicats de présenter à leurs membres l'accord de principe sur lequel ils étaient tombés avec la direction dès lundi soir.

Victoires du sport : les champions réunionnais honorés le 17 mai

Les Victoires du Sport sont de retour. Après une coupure de plus de vingt ans, la cérémonie de remise des récompenses du sport réunionnais a été relancée par le Cros. La soirée se déroulera le 17 mai prochain à 19h30 à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Elle sera diffusée sur Réunion La 1re le 25 mai et récompensera les sportifs réunionnais qui se sont distingués lors de l’année 2023.

Ligue des Champions : le PSG puni et éliminé par Dortmund aux portes de la finale

Le Paris Saint-Germain, trop peu inspiré et imprécis, a été battu une nouvelle fois par Dortmund mardi (1-0) et éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, aux porte de la finale à Wembley.

Sport, cuisine et dépression : Dennis Ombachi, le rugbyman kényan devenu influenceur culinaire

"Done" ("c'est fait"): le gimmick ponctuant ses recettes est aussi célèbre que le balcon de son appartement où il se filme. Ancien international de rugby à VII, Dennis Ombachi est devenu en quelques années une figure des réseaux sociaux au Kenya.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans la boule de cristal de Matante Rosina

Deux jours fériés cette semaine, Matante Rosina a prévu d'aller camper. Elle interroge sa boule de cristal pour connaitre la météo de ce mercredi 8 mai 2024. La boule lui renvoie des images de nuages surtout du côté du sud et du sud est. Il est même possible qu'il y ait de petites farines. Les plaines, les cirques et le volcan se retrouvent dans la grisaille. Le vent souffle assez fort, des rafales jusqu'à 80 km/h sont prévues. Tant pis, Matante Rosina va quand même camper, sé pa lo tan sa komand ali !