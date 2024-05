Des nuages dans la boule de cristal de Matante Rosina

Deux jours fériés cette semaine, Matante Rosina a prévu d'aller camper. Elle interroge sa boule de cristal pour connaitre la météo de ce mercredi 8 mai 2024. La boule lui renvoie des images de nuages surtout du côté du sud et du sud est. Il est même possible qu'il y ait de petites farines. Les plaines, les cirques et le volcan se retrouvent dans la grisaille. Le vent souffle assez fort, des rafales jusqu'à 80 km/h sont prévues. Tant pis, Matante Rosina va quand même camper, sé pa lo tan sa komand ali ! (photo rb/www.imazpress.com)