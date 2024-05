Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée

Les discussions sont de nouveau apaisées, et la direction ainsi que les syndicats d'Air Austral pensent pouvoir signer l'accord de performance collective ce mercredi 8 mai 2024. Un nouveau délai a été accordé ce mardi par la préfecture, pour permettre aux syndicats de présenter à leurs membres l'accord de principe sur lequel ils étaient tombés avec la direction dès lundi soir. (Photo Air Austral photo RB/www.imazpress.com)

"Nous avons continué à travers sur la ligne budgétaire ce mardi, pouyr essayer de faire bouger quelques curseurs sur lesquelles la direction nous a laissé une marge de manoeuvre" explique Frédéric Bénard, de la CFDT.

"Notre point de vue était de ne pas concéder sur la baisse de la rémunération : on a donc accepté raboter sur le 13ème mois, qui devrait être versés en se basant sur des paliers pour que chacun puisse en bénéficier en partie. Au lieu de toucher 100%, les différents palier toucheront une partie" détaille-t-il.

"Nous ne sommes plus sur un dispositif qui touche aux salaires, sur lequel nous étions intransigeant. Tant qu'il y a encore du délai, on travaille pour arriver au meilleur accord possible" souligne le syndicaliste.

Ce document devrait être présenté ce mercredi dans l'après-midi.

"Nous avons trouvé des accords de principe tard lundi soir, mais les organisations syndicales ont souhaité posé la question à leur base respective avant de signer, ce qui est totalement normal. Nous envisageons de pouvoir signer dans la journée" confirme Air Austral.

"Nous sommes constamment en lien avec les services de la préfecture ou l'administratrice judiciaire, tout est donc fait en concertation" ajoute la compagnie aérienne, concernant le nouveau report de délai.

"Les discussions sont apaisées, constructives, il y a une vraie écoute des deux parts."

- Les négociations avancent -

Dimanche soir à l'issue d'une réunion en préfecture, les deux parties ont souligné : "les négociations avaient bien avancé, un accord de principe a été trouvé" pour les différentes catégories de salariés. A l'exception des personnels au sol pour qui un accord est attendu ce lundi". Le SNPNC - FO (syndicat des hôtesses et stewards) avait décidé de suspendre son préavis de grève jusqu'à lundi 18h. Il a finalement été levé

"On voit le bout, de la lumière dans ce tunnel. On arrive à entrevoir des issues favorables pour les salariés et gagnant-gagnant pour que l'entreprise puisse s'y retrouver" avait par ailleurs réagi Frédéric Bénard, de la CFDT.

Des discussions qui ont continué ce lundi, d"e façon sereine et constructive, sur les bases d’un dialogue retrouvé" s'est réjoui la direction d’Air Austral, qui "tient à souligner la prise de conscience et l’attitude responsable du SNPNC-FO dans l’intérêt général de la compagnie et de tout son personnel".

"Nous avons signé, tardivement et hors délai fixé de la suspension du préavis, un protocole de fin de conflit" a annoncé Baptiste Dei Tos, du SNPNC - FO, ce lundi soir.

Point qui coinçait depuis des jours entre les différentes parties : la rémunération. Les syndicats l'avaient dit : "On ne touche pas aux rémunération".

S'ils acceptent de participer à la rémunération, "c'est à condition que cette participation soit remboursée dans les années à venir sous forme de prêt et non pas de dons comme ce fut le cas en 2020". "Un euro donné, c'est un euro rendu."

À la sortie de la réunion de ce dimanche, "les sujets ont avancé à différents niveaux pour les corporations, mais l'on doit encore travailler sur la problématique concernant le personnel au sol", explique Frédéric Bénard.

Un point pour lequel les syndicats se rassembleront en réunion de travail ce lundi 6 mai. "On va faire des propositions, échanger sur les sujets. Après, on peut se dire que pour certaines corporation les choses avancent et cela est une bonne chose", ajoute-t-il.

"Nous sommes favorables à maintenir les discussions pour sortir de là par le haut."

"Pour les personnels commerciaux nous sommes arrivés à un accord et c'est un grand pas en avant. Les leviers proposés ont été pris en compte", se félicite Baptise Dei Tos (SNPNC-FO).

- Mardi, minuit, dernière deadline -

Le préfet a donc fixé à mardi, minuit, la nouvelle date butoir pour que l'accord de performance collective soit signé entre les différentes parties.

"Il y a plusieurs accords de principe actés qui seront entérinés ce lundi", précise Harold Cazal.

"On espère signer un accord mardi après-midi", dit-il. Pas avant, "par prudence et nécessité de vérifications respectives de la rédaction sur le plan juridique et laisser le temps aux syndicats de consulter leur base".

Pour la direction, "notre priorité reste la pérennité de l'entreprise et son avenir".

Le SNPNC-FO ne cache pas sa confiance sur l'accord de performance collective.

Raison pour laquelle le syndicat a d'ailleurs décidé de suspendre son préavis de grève jusqu'à ce lundi 18 heures, "le temps de formaliser ce qui a été dit en réunion".

- Un effort de 12,5 millions d'euros -

Depuis un mois, les actionnaires et les syndicats sont entrés en négociation pour sauver la compagnie régionale qui fait face à une situation déficitaire malgré un chiffre d'affaires record de 438 millions d'euros en 2023.

"C’est le plus haut chiffre d’affaires jamais atteint par l’entreprise", a souligné la Région.

Pour aider la compagnie, l'actionnaire privé d'Air Austral Run Air et de la Sematra (Région) a proposé d'aider pour un montant de 10 millions d'euros.

Il y a 4.500 emplois directs et indirects en jeu.

Le plan de retournement exigé par l’État, le 19 mars dernier lors de la réunion interministérielle doit être présenté au gouvernement au plus tard d’ici la deuxième semaine du mois de mai.

Ce plan qui sera présenté devra comporter les efforts faits par l’entreprise au niveau de la réduction de ses coûts opérationnels et de la réduction de la masse salariale.

- Un plan de sauvetage pour la compagnie Air Austral -

En Assemblée plénière le jeudi 28 mars 2024, la Région Réunion a annoncé le déblocage d'une enveloppe de cinq millions d'euros pour la compagnie réunionnaise.

En juillet 2021, "nous nous trouvons face à une compagnie aérienne affaiblie", avait déclaré Normane Omarjee, vice-président de la Région Réunion. "L'existence d'Air Austral contribue à faire vivre, survivre des équipements comme l'aéroport."

"La disparition d’Air Austral constituerait une perte sèche pour notre territoire, à hauteur de 100 millions d’euros par an", a ajouté Normane Omarjee.

Le 7 mars 2024, le Conseil de surveillance s'est réuni. Les actionnaires publics et privés ont accepté collectivement d’accompagner l’entreprise par un apport financier d’un montant de 10 millions d’euros.

"Pour accompagner l’entreprise à être plus performante, un effort collectif est indispensable. Des mesures de gestion internes plus rigoureuses concernant la maîtrise et la réduction des coûts ont ainsi été validées", annonce Air Austral.

Le 25 janvier 2023, c'est le Département qui a souhaité accompagner le sauvetage de la compagnie aérienne Air Austral à travers des bons de souscription à hauteur de 5 millions d'euros. Par cette opération, le Conseil département détient désormais 20% du capital de la SEMATRA, société actionnaire de la compagnie.

Le 5 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé, le projet de la France d'octroyer une aide à la restructuration d'un montant de 119,3 millions d'euros pour permettre le retour à la viabilité de la compagnie aérienne Air Austral, ainsi qu'une aide d'un montant de 17,5 millions d'euros pour indemniser cette compagnie des dommages subis suite à la pandémie du coronavirus entre le 17 mars et le 30 juin 2020.

Une annonce qui faisait suite à l'approbation par la Commission d'une aide au sauvetage sous forme d'un prêt de l'État français d'un montant de 20 millions d'euros en faveur d'Air Austral le 18 janvier 2022.

Et pourtant, la compagnie a bénéficié d’un effacement de dettes de 116 millions d’euros assortie d’une clause de "retour à meilleure fortune".

- Une compagnie abattue par la crise sanitaire -

La compagnie aérienne est en grandes difficultés financières depuis la crise sanitaire. Une crise qui n’a fait qu’accentuer une santé financière fléchissante.

La compagnie a en effet connu des difficultés en 2012, lors de la crise conjoncturelle.

En 2020, les difficultés empirent : alors que la compagnie fait un chiffre d’affaires de près de 413 millions d’euros, le Covid passe par là, faisant chuter l’activité d’Air Austral, à l’instar de toutes les compagnies aériennes. L’entreprise connait une baisse du trafic de 77% et une baisse de son chiffre d’affaires de 55%. Comme l’explique la Région, son chiffre d’affaires est passé de 413 à 185 millions d’euros, soit une baisse de 225 millions d’euros.

Pour aider la compagnie aérienne à ne pas se crasher, les actionnaires se sont mobilisés. Selon les chiffres donnés par Didier Aubry, en 2020, il y a eu un prêt actionnaire avec un apport de 30 millions d’euros de la Sematra et 90 millions des banques. En 2021 et avec la poursuite de la crise sanitaire, Air Austral sollicite une nouvelle aide. L’État apporte 20 millions d’euros et la Sematra mobilise 10 millions d’euros. Des aides qui s’ajoutent au dispositif de droit commun, à savoir le chômage partiel et l’étalement des aides fiscales.

Mais cela ne suffit pas. En 2022, une aide au sauvetage de la compagnie est notifiée à la commission européenne. Un sauvetage nécessaire, tant la situation financière d’Air Austral est aujourd’hui dégradée.

- La direction confiante -

Alors que la compagnie traverse des turbulences, Imaz Press s'était entretenu avec Joseph Bréma, président du directoire de l'entreprise. Il parle d'"une belle compagnie avec des atouts indéniables", ne cache pas les difficultés auxquelles il a dû faire face et assure "être confiant".

"Nous rencontrons certes une phase de turbulences, mais j’ai foi en l’ensemble du personnel de la compagnie pleinement mobilisé pour que nous soyons transparents vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui toutes nos énergies sont dirigées vers le maintien de notre activité opérationnelle pour que cela n'impacte ni les voyages, ni la qualité de service proposés à nos passagers."

Pour Joseph Bréma, les mauvais résultats de la compagnie sont dus à une conjonction de facteurs exogènes. "Il y a tout d’abord les facteurs géopolitiques. Je pense à l'interdiction de survol du Soudan et du Niger, entrainant des temps de vol prolongés induite d’une augmentation de la consommation de carburant et des frais de maintenance. Nous devons aussi faire face à une chute du global du trafic du fret aérien, s’accompagnant d’une baisse de la recette unitaire. Nous avons aussi des difficultés d’approvisionnement en fournitures et équipements aéronautiques et le contexte inflationniste en découlant sur les coûts de réparations et de remises en état des avions."

À ces contraintes se sont ajoutées des difficultés opérationnelles affectant les opérations de la compagnie depuis des mois.

"Pour faire face à ces défis opérationnels, la compagnie a été contrainte de puiser dans ses liquidités et de recourir à des affrètements auprès d’autres opérateurs, pour que la situation soit la moins pénalisante possible pour sa clientèle."

