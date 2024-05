Eau, Kanaky-Nouvelle-Calédonie, Rafah, zistoir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 mai 2024 : - Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : un sentiment d'effacement de la parole kanak - Nouvelles frappes à Rafah, réunion d'urgence du Conseil de Sécurité - Région Réunion : Kèrmazinaz nout zansèt, zistoir LaRényon - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie mais aussi du ciel bleu

Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau

La saison des pluies a touché à sa fin en avril. Une saison excédentaire, qui a rechargé les nappes phréatiques et les cours d'eau de l'île. Une bonne nouvelle alors que l'hiver austral s'installe, et où les pluies se font plus rares. Il est cependant encore un peu tôt pour s'avancer sur une éventuelle pénurie d'eau pour la saison sèche : tout va reposer sur la présence, ou non, de pluie au cours des prochains mois

Kanaky-Nouvelle-Calédonie : un sentiment d'effacement de la parole kanak

Depuis près de deux semaines maintenant, la colère ne redescend pas en Kanaky-Nouvelle-Calédonie après la tentative du gouvernement de passer en force la réforme sur le dégel électoral. Ce samedi 25 mai 2024, à l'appel du collectif Solidarité Kanaky, des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale pour exiger le retrait du projet de loi, et surtout le retour à un dialogue où la voix des Kanak soit enfin entendue. Imaz Press Réunion est allée à la rencontre de ces manifestants

Nouvelles frappes à Rafah, réunion d'urgence du Conseil de Sécurité

Israël multiplie mardi les frappes sur Rafah malgré les condamnations de son bombardement meurtrier contre un camp de déplacés local qui a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer une réunion d'urgence sur la situation dans ce secteur de Gaza.

Région Réunion : Kèrmazinaz nout zansèt, zistoir LaRényon

Ce samedi 1er juin 2024, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) organise au MoCA de Montgaillard à Saint-Denis, "Kèrmazinaz nout zansèt, zistoir LaRényon" sur le thème de la littérature orale à travers les contes et légendes. À l'occasion de la "Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement", la CCEE propose de (re)découvrir le zarlor du patrimoine culturel de l'île à travers plusieurs conférences et tables rondes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie mais aussi du ciel bleu

Matante Rosina a longuement regardé au fond de sa marmite à riz. Elle a vu qu'il y aura de la pluie sur le volcan et le sud sauvage alors que le ciel sera plutôt dégagé sur le reste de l'île ce mardi 28 mi 2024. Et chez vous que dit le temps ?