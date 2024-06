BTP, attentat, ce qui change, attentat, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 1er juin 2024 : - Crise du BTP : les syndicats maintiennent la pression, rendez-vous le 14 juin pour une nouvelle rencontre - JO-2024 : un attentat d'inspiration islamiste déjoué, un Tchétchène écroué - Carburants, changement d’adresses, Mon soutien psy… Ce qui change au 1er juin - Rétro : Saxenda, eau, élection, pharmacies et BTP - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée et après-midi un peu nuageux

Crise du BTP : les syndicats maintiennent la pression, rendez-vous le 14 juin pour une nouvelle rencontre

Ce vendredi 31 mai 2024 s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, une réunion entre les acteurs du BTP pour tenter de sortir de la crise. À l'issue de plus de quatre heures de discussion, la réunion entre tous les acteurs de la filière du BTP n'a pas débouché sur un accord. Une nouvelle réunion est prévue le vendredi 14 juin. Si l'intersyndicale a décidé de ne pas réactiver le mot d'ordre de grève, la pression reste bien présente. Les organisations prévenant que la mobilisation reste suspendue aux décisions qui leur seront apportées lors de la prochaine réunion.

JO-2024 : un attentat d'inspiration islamiste déjoué, un Tchétchène écroué

Un Tchétchène de 18 ans, inconnu des services de renseignement, a été mis en examen et écroué la semaine dernière pour avoir envisagé de commettre un attentat d'inspiration islamiste visant les épreuves de football des Jeux olympiques à Saint-Etienne.

Carburants, changement d’adresses, Mon soutien psy… Ce qui change au 1er juin

Carburants en baisse, changement d’adresses, interdiction de certains dérivés du cannabis, renforcement de Mon soutien psy... De nombreuses mesures vont prendre effet à compter de ce samedi 1er juin à La Réunion, comme dans l'Hexagone. Voici un panel de ce qui change.

La biologiste et le papillon: une histoire de parcs américains et de climat

C'était un papillon d'un "joli bleu", "très délicat et gracieux", se rappelle la biologiste américaine Laura Brennan. Le Parc national des Dunes de l'Indiana, où elle travaille depuis vingt ans dans le nord des Etats-Unis, abritait l'une des plus grandes populations de ces papillons en 1992, quand ils ont été déclarés menacés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée et après-midi un peu nuageux

Matante Rosina est heureuse d'annoncer qu'il y en aura pour tous les goûts ce samedi 1er juin 2024. Il y aura du soleil le matin et des petits nuages dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura du vent. Dites-nous quel temps il fait chez-vous