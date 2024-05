Saxenda, eau, élection, pharmacies et BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2024 : • Lundi 27 mai - Saxenda : (mal) utiliser ce médicament pour maigrir rapidement a un prix (aussi) pour la santé • Mardi 28 mai - Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau • Mercredi 29 mai - Européennes : 38 listes, autant de panneaux, encore plus de bulletins... pour une élection qui intéresse peu • Jeudi 30 mai - Opération "journée et nuit mortes" : pharmaciens en colère… et officines fermées • Vendredi 31 mai - Peu de chantiers, matériaux chers, entreprises défaillantes, licenciements : le long chemin de croix du BTP (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 27 mai - Saxenda : (mal) utiliser ce médicament pour maigrir rapidement à un prix (aussi) pour la santé

Depuis des mois, sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs vantent les vertus minceurs du Saxenda, un médicament qui agit comme un coupe-faim. Toutefois, si son efficacité est prouvée scientifiquement, il fait craindre aux autorités sanitaires un mauvais usage de la part de personnes qui souhaiteraient seulement perdre quelques kilos. Cela d'autant que de nombreux effets secondaires peuvent exister. Le Saxenda était initialement utilisé sous le nom commercial de Victozal pour traiter le diabète. Maigrir pour son bien-être personnel, pour sa forme est très important… mais pas au détriment de sa santé.

• Mardi 28 mai - Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau

La saison des pluies a touché à sa fin en avril. Une saison excédentaire, qui a rechargé les nappes phréatiques et les cours d'eau de l'île. Une bonne nouvelle alors que l'hiver austral s'installe, et où les pluies se font plus rares. Il est cependant encore un peu tôt pour s'avancer sur une éventuelle pénurie d'eau pour la saison sèche : tout va reposer sur la présence, ou non, de pluie au cours des prochains mois

• Mercredi 29 mai -Européennes : 38 listes, autant de panneaux, encore plus de bulletins... pour une élection qui intéresse peu

38 listes, plus de 3.000 candidats… La campagne officielle des élections européennes 2024 a démarré à La Réunion. Autant de listes et donc autant de panneaux d'affichage pour découvrir les visages des candidats en lice pour une élection qui aura lieu le 9 juin à La Réunion. Des candidats en veux-tu en voilà, c'est aussi des millions et des millions de bulletins qui seront pour la plupart imprimés, distribués dans les bureaux de vote pour enfin finir… jetés. Des chiffres qui donnent le tournis pour une élection qui, en vain, n'intéresse que peu les Réunionnais - l'abstention était de 69,34% lors du précédent scrutin en 2019 - et les Français en général.

• Jeudi 30 mai - Opération "journée et nuit mortes" : pharmaciens en colère… et officines fermées

À La Réunion ce jeudi 30 mai 2024, la majorité des pharmaciens de l'île ont l'intention de suivre le mouvement de grève nationale. Leurs principales inquiétudes : les pénuries de médicaments, l'inflation et un projet de loi visant à faciliter la vente en ligne. Des difficultés qui impactent le quotidien des officines. L'année dernière, plus de 200 pharmacies ont fermé dans l'Hexagone et trois à La Réunion. Un rassemblement est également prévu à Saint-Denis devant la préfecture à 11 heures ce jeudi.

• Vendredi 31 mai - Peu de chantiers, matériaux chers, entreprises défaillantes, licenciements : le long chemin de croix du BTP

Ce vendredi 31 mai 2024 – une semaine après l'annonce de la suspension de la grève dans le bâtiment – syndicats, salariés, collectivités se retrouvent de nouveau à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Une ultime réunion qui déterminera si les syndicats reprennent, ou pas, leur grève. Salariés licenciés, entreprises en "défaillance", matériaux qui explosent, appels d'offres infructueux… quelles sont les origines de cette crise ? Enquête.