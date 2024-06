Elections, Sakifo, santé mentale, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 9 juin 2024 : - Elections européennes : citoyennes, citoyens, toutes et tous aux urnes - Sakifo : le festival continue de battre son plein à la Ravine Blanchev - Insolite : sacs d'excréments, une pêche à 90.000 euros et un avion de chasse sur l'autoroute - En Normandie, bunkers et fresques de 39-45 retrouvent une seconde vie - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Elections européennes : citoyennes, citoyens, toutes et tous aux urnes

Les 696.331 électrice et électeurs de La Réunion sont appelés aux urnes ce dimanche 9 juin 2024. Dans notre île, comme partout ailleurs sur le territoire national, il s'agit d'élire, pour les cinq prochaines années, les 81 député.e.s qui représenteront la France au Parlement européen à Bruxelles. 38 listes sont en compétition. Répartis dans les 24 communes de l'île, 930 bureaux de votes accueillent les Réunionnaises et les Réunionnais de 8h à 18h. Conformément à la réglementation spécifique à ce type d'élection, aucun résultat ne pourra être publié avant 22h (20h dans l'Hexagone, heure de fermeture des derniers bureaux de vote). Nous sommes en direct toute la journée. Suivez-nous

Sakifo : le festival continue de battre son plein à la Ravine Blanche

Les 20 ans du Sakifo ont continué ce samedi 8 juin 2024 sur le site de la Ravine Blanche. A l'affiche ce samedi : Fakear, Jain, Lindigo, Danyel Waro, Aurus, Maya Kamaty, Tine Poppy, Karl Angus, PLL...Les concerts se sont enchaînés de 17h30 à 2h du matin, sur les six scènes du festival (Photo www.imazpress.com)

Le Port : une marche citoyenne pour sensibiliser à la santé mentale

La mairie du Port et l'association Balise Psy organisent ce dimanche 9 juin 2024 une marche pour sensibilisation à la santé mentale. Un événement organisé à l'appel du Psychodon, et qui se tient pour la première fois à La Réunion. Le départ est donné à 10h30 au parc Boisé de la commune.

SInsolite : sacs d'excréments, une pêche à 90.000 euros et un avion de chasse sur l'autoroute

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 juin au vendredi 7 juin, le voici. Il ya d'abord la Corée du Nord qui a déversé de centaines de ballons remplis d'excréments sur la Corée du Sud. Dans un lac à New York (États-Unis), un jeune couple a pêché 100.000 dollars. Non vous ne rêvez pas, un Rafale s'est bien posé sur une autoroute en Suisse.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous le soleil

Matante Rosina prévoit un dimanche 9 juin 2024 avec une météo clémente, avec de nombreuses éclaircies sur l'ensemble de l’île pendant la matinée. Des nuages et quelques averses pourraient s'inviter dans l'après-midi. Les températures restent douces pour la saison.