Flamme, arrêt des projets, François Hardy, police, Banyan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 12 juin 2024 : - JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion - Projets de loi à l'arrêt, commissions abandonnées... la dissolution de l’Assemblée a tout emporté - "Partir quand même": décès à 80 ans de Françoise Hardy - Jeune tué à Cherbourg: la policière qui a fait feu mise en examen pour meurtre - Cité des arts : le Banyan devient centre d’art contemporain - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va décoiffer !

JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion

Ce mercredi 12 juin 2024, celle qui illuminera le ciel de Paris lors de l'ouverture des JO 2024 est de passage à La Réunion. Le temps d'une journée, les flammes et non pas la flamme olympique venues tout droit de Grèce arpenteront l'île, du littoral en passant par les Hauts, d'ouest en est en allant au sud, avec un ultime point d'étape à Saint-Denis. Un moment "de ferveur et de fête populaire", tel que le décrit le président du Département. Un instant pour célébrer le sport et les porteurs du relais de la flamme

Projets de loi à l'arrêt, commissions abandonnées... la dissolution de l’Assemblée a tout emporté

Dimanche 9 juin 2024, l'annonce de la dissolution par le président de la République a fait l'effet d'une bombe. Si cette décision met un coup d'arrêt au mandat des députés dont nos sept élus réunionnais, elle met aussi un coup de frein aux travaux législatifs en cours, projet de loi comme commission d'enquête. Fin de vie, commission logement dans les Outre-mer, loi Mayotte, réforme de la Nouvelle-Calédonie… tous les projets de lois sont arrêtés. Lorsque ces élections seront terminées, soit ils reprendront leur court… mais à zéro, soit ils tomberont aux oubliettes

"Partir quand même": décès à 80 ans de Françoise Hardy

Avec le départ de Françoise Hardy, décédée à l'âge de 80 ans, c'est une artiste discrète, icône des sixties et figure de la chanson française à l'aura internationale, qui disparaît.

Jeune tué à Cherbourg: la policière qui a fait feu mise en examen pour meurtre

La policière qui a tué par balle un jeune homme de 19 ans après un contrôle dimanche soir à Cherbourg (Manche) a été mise en examen mardi pour homicide volontaire, a annoncé le parquet de Coutances.

Cité des arts : le Banyan devient centre d’art contemporain

En parallèle de Cité by Night qui fait son grand retour ce week-end, et à l’aube de son 10e anniversaire, la Cité des Arts a annoncé par le biais de son staff, la transformation du Banyan en Centre d’art contemporain. Et ce, dans l’optique de décrocher le précieux label Centre d’art contemporain d’intérêt national décerné par le ministère de la Culture

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va décoiffer !

La tête de Matante Rosina est farfouillée avec tout ce vent ce mercredi 12 juin 2024. Elle sent que le vent se renforce et estime que les rafales peuvent atteindre les 80 km/h sur Saint-Denis mais aussi dans le sud sauvage et les hauts de l'île. Le ciel quand à lui est plutôt gris. Quelques gouttes peuvent se faire sentir. Préparez vos paltos, les températures seront plus fraîches aujourd'hui.