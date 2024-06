RN, Gaza, violences antisémites, exposition et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 19 juin 2024 : - Législatives : le RN a promis un peu, beaucoup et finalement pas du tout - Gaza : sur les réseaux sociaux, les cagnottes pour aider la population se multiplient - Courbevoie: deux adolescents mis en examen pour viol et violences antisémites sur mineure - Stella Matutina réouvre ses portes au public avec une exposition sur l'histoire de Saint-Leu - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du frais et du soleil

Législatives : le RN a promis un peu, beaucoup et finalement pas du tout

Reste-t-il autre chose que l'immigration au programme du Rassemblement national ? Le parti, qui se présente comme celui qui viendra à la rescousse des précaires, rétropédale sur de nombreux sujets actuellement. L'abrogation de la réforme des retraites ? Peut-être que ça sera fait, peut-être pas. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ? Ce n'est plus une priorité, on verra plus tard. Même quand il s'agit de mesures racistes – comme interdire le port du voile, le RN recule.

Gaza : sur les réseaux sociaux, les cagnottes pour aider la population se multiplient

Alors que les destructions font toujours rage dans la bande de Gaza, les cagnottes pour aider les familles bloquées sous les bombardements se multiplient sur les réseaux sociaux. Aides pour acheter des biens de premières nécessités, pour payer un visa pour l'Égypte ou encore organiser leur départ : les sommes récoltées vont directement aux familles sollicitant de l'aide

Courbevoie: deux adolescents mis en examen pour viol et violences antisémites sur mineure

Deux adolescents ont été mis en examen mardi soir pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites sur une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) près de Paris, des faits qui suscitaient une très vive émotion dans la communauté juive et au-delà.

Stella Matutina réouvre ses portes au public avec une exposition sur l'histoire de Saint-Leu

Depuis ce samedi 15 juin 2024, le musée Stella Matutina a rouvert ses portes au public avec une toute nouvelle exposition sur l'histoire de Saint-Leu. La nouvelle exhibition intitulée "Saint-Leu, du café aux musées" sera visible pour une durée de neuf mois.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du frais et du soleil

Ce mercredi 19 juin 2024, Matante Rosina est allée faire une petite marche matinale pour profiter de la fraicheur. Le frais sur son visage la met de bonne humeur. En plus avec le soleil, c'est le jour parfait pour se promener. Même dans les hauts, la météo est clémente. Dans l'après-midi, à mi-pente, quelques petits nuages se forment mais rien de vraiment significatif et n'auront aucune incidence sur le temps.