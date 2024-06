Macron, viol, musique, Saint-Pierre, complexe sportif et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 20 juin 2024 : - A la ramasse dans les sondages, Macron fait du pied aux électeurs RN - Viol à Courbevoie: la victime dit avoir été traitée de "sale juive", vive émotion dans le pays - Faîtes de la musique : c'est la fête partout dans l'île - Saint-Pierre : deux blessés dans une altercation, l'auteur présumé des violences auditionné par la police - Le Port inaugure son tout nouveau complexe sportif Ary Payet - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu pour ce jeudi

A la ramasse dans les sondages, Macron fait du pied aux électeurs RN

Celui qui disait ne pas compter faire campagne pour les législatives est bien bavard ces derniers toujours. Et pas pour dire n'importe quoi – quoique – : pour recracher les paniques morales de l'extrême-droite. Se trahissant lui-même et ses promesses électorales. Alors que le parti d'Emmanuel Macron peine à (re)convaincre, le Président a semble-t-il décidé de marcher sur les plates-bandes de l'extrême-droite, certainement pour essayer d'arracher quelques voix au RN.

Viol à Courbevoie: la victime dit avoir été traitée de "sale juive", vive émotion dans le pays

Elle dit avoir été traitée de "sale juive" par ses agresseurs: les circonstances du viol et des violences dénoncés par une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) se précisent mercredi, après la mise en examen et le placement en détention de deux adolescents de 13 ans.

Faîtes de la musique : c'est la fête partout dans l'île

Ce vendredi 21 juin 2024, la Fête de la musique sera célébré de partout sur l'île. Dans plusieurs communes, certains quartiers seront fermés à la circulation pour laisser place aux scènes en plein air et aux artistes. Maloya, reggae, metal, électro, séga, rock, rap et bien d'autres styles sauront conquérir le cœur (et les oreilles) des Réunionnais.es. Si certains aiment se balader en ville et se laisser surprendre par les musiciens sur leur chemin, d'autres cherchent à savoir où se produiront leurs artistes préférés. On vous détaille le programme juste ici.

Saint-Pierre : deux blessés dans une altercation, l'auteur présumé des violences auditionné par la police

Deux personnes ont été blessés dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 juin 2024 lors d'une altercation à Saint-Pierre, sur fonds possible de tapage nocturne. L'une des victimes est toujours hospitalisée, tandis que la seconde a pu être entendue par les enquêtes. L'auteur présumé des violences s'est rendu de lui-même à la police ce mercredi.

Le Port inaugure son tout nouveau complexe sportif Ary Payet

Ce mercredi 19 juin 2024, la ville du Port a inauguré son tout nouveau complexe sportif Ary Payet, après des mois de travaux de rénovation. Inauguré en 1976, le complexe a été remis à neuf pour accueillir les marmay de la ville. Les élus de la commune étaient présent pour présenter les nouveaux locaux. Des matchs d'exhibition de handball et de basketball ont par ailleurs été organisés pour marquer le coup.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu pour ce jeudi

Matante Rosina remarque des nuages qui débarquent sur les pentes est et sud-est de l'île ce jeudi 20 juin 2024. Mais, d'après elle, ils vont vite disparaitre. La journée s'annonce ensoleillée sur toute l'île. Même les Hauts se retrouvent sous un ciel bleu éclatant. Ce matin l'air est bien frais et se réchauffera dans la journée avec les rayons du soleil.