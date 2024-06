Outre-mer, football , programmes, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 25 juin 2024 : - Législatives : des programmes, des propositions, des promesses... en veux-tu, en voilà, mais (presque) rien pour les Outre-mer - Euro 2024 : l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale, avant même d'affronter la Pologne - Du pouvoir d'achat, des logements décents et de l'emploi... les mesures des candidats de la 2ème circonscription - Le Festival du cinéma chinois pose ses valises à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses fréquentes et températures hivernales

Législatives : des programmes, des propositions, des promesses... en veux-tu, en voilà, mais (presque) rien pour les Outre-mer

Dans quelques jours, le dimanche 30 juin 2024, aura lieu le premier tour des élections législatives anticipées. Plusieurs grands partis s'opposent au plan national : Le Nouveau front populaire, Renaissance, Rassemblement national, Les Républicains, Reconquête…Tous se vantent d'avoir le meilleur programme, mais qui, parmi ces derniers a pensé aux Outre-mer, trop souvent oubliés. Imaz Press a décidé de décrypter leurs programmes. A une exception près, celle du Nouveau front populaire qui propose des mesures détaillées, La Réunion en particulier et les Outre-mer en général sont les grands laissés pour compte des programmes.

Euro 2024 : l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale, avant même d'affronter la Pologne

Assurés de finir au pire parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules après la défaite de l'Albanie contre l'Espagne ce lundi soir, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils doivent encore affronter la Pologne ce mardi à 18h.

Du pouvoir d'achat, des logements décents et de l'emploi... les mesures des candidats de la 2ème circonscription

Nous poursuivons notre tour d'horizon des programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le dimanche 29 juin et le second tour le 7 juillet. C'est dans la 2ème circonscription que nous sommes allés examiner les programmes

Le Festival du cinéma chinois pose ses valises à La Réunion

Le Festival du cinéma chinois en France a posé ses valises à La Réunion pour une semaine de projection jusqu'au 29 juin 2024. Cette 10e édition ne sera présente qu'au Cinépalmes de Saint-Denis, avec une seule projection par jour. La sélection de films de cet événement revient au Centre culturel de Chine à Paris, qui nous fait la faveur de nous permettre de visionner 8 films sur 10 prévus au Festival du cinéma chinois dans l’Hexagone

La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses fréquentes et températures hivernales

Ce mardi 25 juin 2024, Matante Rosina regarde au loin du côté de l'est et aperçoit pas mal de pluie vers le volcan et même les Plaines. Saint-Pierre n'est pas non plus à l'abri de ces averses. Le soleil a décidé de se focaliser sur l'ouest de l'île le matin mais dans l'après-midi, les nuages et la pluie vont gagner la partie. Les éclaircies font leur retour normalement en fin de journée d'après la boule de cristal de Matante Rosina. Les températures restent hivernales. Gardez votre palto.