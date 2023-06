Fête des pères, Dé-mots, insolite, Top 14 et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 18 juin 2023 : - Fête des pères : pour les hommes aussi, les stéréotypes ont la vie dure - Dé-mots : un jeu de société pour apprendre à aimer l'écriture - 45.000 galaxies, une lettre vendue 215.000 euros, un marathon culinaire de 93 heures et 11 minutes - Finale du Top 14: Ntamack envoie Toulouse au 22e ciel - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

Fête des pères : pour les hommes aussi, les stéréotypes ont la vie dure

Après les aspirateurs, les machines à laver et la vaisselle, c'est au tour des barbecues et outils de bricolage divers d'être en promotion pour la fête des pères. Eh oui, c'est bien connu, les seuls centres d'intérêts des hommes tournent autour de la viande, du feu, et des travaux manuels. Si la fête des mères est chaque année un triste festival de sexisme, les clichés sur les hommes aussi ont la vie dure.

Dé-mots : un jeu de société pour apprendre à aimer l'écriture

Un jeu de société qui valorise l'écriture, c'est le défi qu'a souhaité relever Florence Lebouteux, créatrice de Dé-mots. À La Réunion, où l'illettrisme touche plus de 20% de la population, elle est persuadée que le ludique à toute sa place à prendre pour aider les personnes touchées à progresser tout en s'amusant.

45.000 galaxies, une lettre vendue 215.000 euros, un marathon culinaire de 93 heures et 11 minutes

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 juin au vendredi 16 juin le voici : plus de 45.000 galaxies… en une seule image ! Un sacré coup de filet pour la nouvelle longue vue du cosmos de l’agence spatiale américaine, qui a récemment mis en ligne le cliché, rapporte le site américain Business Insider. Une lettre expliquant son geste, trouvée sur Charlotte Corday juste après l'assassinat du révolutionnaire Jean-Paul Marat, a été vendue 215.000 euros. Une cheffe nigériane a décroché le Guinness World Record de la plus longue session de cuisine en solo après un marathon de 93 heures et 11 minutes sans interruption.

Finale du Top 14: Ntamack envoie Toulouse au 22e ciel

Le Stade toulousain, en habitué et grâce à Romain Ntamack, s'est adjugé un vingt-deuxième Bouclier de Brennus en renversant le double champion d'Europe rochelais (29-26), samedi, en finale du Top 14.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite, elle a vu que ce dimanche 18 juin 2023 sera plutôt bien ensoleillé. Le vent sera aussi présent. Il soufflera en rafales de 60 à 70 km/h sur la région des plages et sur la côte est. Et chez vous, que dit le temps.