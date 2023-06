Fête des pères : pour les hommes aussi, les stéréotypes ont la vie dure

Après les aspirateurs, les machines à laver et la vaisselle, c'est au tour des barbecues et outils de bricolage divers d'être en promotion pour la fête des pères. Eh oui, c'est bien connu, les seuls centres d'intérêts des hommes tournent autour de la viande, du feu, et des travaux manuels. Si la fête des mères est chaque année un triste festival de sexisme, les clichés sur les hommes aussi ont la vie dure (Photo rb/www.imazpress.com)

Maman à la cuisine et papa au garage…Même en 2023, les parents ont du mal à échapper aux stéréotypes. S'il est évident que ces centres d'intérêts existent bel et bien, il est toujours frappant d'observer ces généralités s'étaler sur les pages des magazines à quelques jours des fêtes.



Et si les principales victimes du sexisme sont les femmes, les hommes sont – très – loin d'échapper aux injonctions concernant le comportement à adopter en société. Ne pas montrer ses émotions, ne pas pleurer, ne pas être trop tactile, s'acharner au travail quitte à ne jamais être chez soi, laisser l'éducation à la mère tandis qu'on s'occupe des finances du foyer…Tant d'injonctions sexistes qui impactent finalement aussi bien les pères que les mères.



Et malheureusement, ces injonctions sont régulièrement entretenues… par les hommes eux-mêmes. Alors que le combat pour l'égalité avance doucement, c'est une véritable levée de bouclier que l'on peut observer chez certains face aux hommes qui souhaitent s'investir plus dans leur vie de famille.



Les surnoms tels que "homme-soja" fleurissent depuis quelques années sur les réseaux sociaux pour railler ces hommes qui remettent en cause le schéma familial, qui veut que la femme soit à la cuisine tandis que le mari se prélasse doucement dans le canapé. Comme si vouloir s'investir dans son rôle de père était une honte.



Heureusement, ti pa ti pa, les lignes bougent tout de même et beaucoup encouragent de plus en plus les pères à sortir de ce carcan imposé comme modèle depuis des décennies. Congés paternité allongés, cours de parentalité, meilleure répartition des tâches domestiques…Les choses changent, doucement mais sûrement.



Dans tous les cas, bonne fête à tous les papas, quoi que vous décidiez de faire de votre journée.



