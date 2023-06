Agriculture, Grand oral, orages, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 19 juin 2023 : - Tomates, mangues, bibasses… les fruits et légumes n'ont plus de saison - Bac 2023 : les lycéen.ne.s à l'épreuve du Grand oral - Une vague d'orages traverse la France, entrainant inondations et coupures de courant - Bilan routier : 789 infractions, 546 excès de vitesse et 3 refus d'obtempérer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un petit soleil pour ce lundi

Tomates, mangues, bibasses… les fruits et légumes n'ont plus de saison

Cela ne vous a certainement pas échappé, que cela soit sur les étals de marché ou alors dans votre supermarché, certains fruits sont encore en vente, et ce, alors même que ce n'est pas la saison. Des fruits et légumes en retard, ou alors trop en avance... C'est ce à quoi il faut s'attendre pour les années à venir. Face au changement climatique, les produits n'ont plus de saison. Mais ce n'est pas le seul défi auquel vont devoir s'adapter les agriculteurs. Inflation, sécheresse, foncier... autant de problématiques qui mettent la filière en danger.

Bac 2023 : les lycéen.ne.s à l'épreuve du Grand oral

Ce lundi 19 juin 2023, marque le début des passages au Grand oral pour les terminales des voies générales et technologiques, la dernière ligne droite des épreuves de baccalauréat. Après l'écrit de philosophie, les 11.000 candidats devront se mettre à l'oral avant d'obtenir le précieux sésame. Une épreuve qui encore une fois n'aura pas de grand enjeux pour la plupart des élèves qui connaissent déjà 80% de leur note finale.



Une vague d'orages traverse la France, entrainant inondations et coupures de courant

Une vague d'orages a traversé une partie de la France dimanche, causant en Normandie et en Ile-de-France des inondations, une mini-tornade, des perturbations dans la circulation des trains ainsi que des coupures de courant.



Bilan routier : 789 infractions, 546 excès de vitesse et 3 refus d'obtempérer

Pour le week-end du 16 au 18 juin 2023, au total, 789 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 546 excès de vitesse et 13 conduites en état d'ébriété et 16 sous stupéfiants ont été relevés. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un petit soleil pour ce lundi

Matante Rosina a un peu de mal à se remettre de son dimanche passé à l'Anse des Cascades avec ses copines; Elle a cru voir dans le fond de son jardin qu'il fera soleil ce lundi 19 juin 2023., mais elle n'est pas trop sûre. Pouvez-vous l'aider et lui dire le temps qu'il fait chez vous ?