Législatives, New York, insolite, Canada et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 7 juillet 2024 : - Législatives : c'est l'heure de voter pour nos députés - Hi guys ! Mon voyage à New York - Un très vieux bateau, bloqués dans l'espace, boulangerie canine - "Traitées comme des déchets": les féminicides d'autochtones, un drame occulté du Canada - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les plus hauts sommets ensoleillés

Législatives : c'est l'heure de voter pour nos députés

Ce dimanche 7 juillet 2024, on vote. Le second tour des législatives anticipées est arrivé. Les bureaux de vote réunionnais ouvriront leurs portes à partir de 8h, et fermeront à 18h. Dans les sept circonscriptions de l'île, les électeurs auront le choix entre les candidats de la gauche, et ceux de l'extrême-droite. Une première : jamais un candidat Rassemblement national n'avait réussi à passer le premier tour d'élections législatives à La Réunion avant. Nous sommes en direct toute la journée, suivez-nous

Hi guys ! Mon voyage à New York

Pendant deux semaines, je vous ai partagé mon voyage en story sur le compte Instagram d'Imaz Press. Si vous ne les avez pas vu, elles sont encore disponibles sur notre compte. Vous lez retrouverez épinglées sur notre profil. A la fin du voyage, vous vouliez en savoir plus. Vous m'avez posé plusieurs questions. Nous avons décidé à Imaz Press de publier plusieurs petits articles qui concernent des thèmes différents

Un très vieux bateau, bloqués dans l'espace, boulangerie canine

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet, le voici. L'épave d'un navire vieux de plus de 3.000 ans avec sa cargaison a été découverte au large de la côte nord d'Israël. Trois mois de plus dans l’espace, vous signez ? Marre des croquettes et de la pâtée... par chance, la première boulangerie pour chiens a ouvert ses portes à Paris.

"Traitées comme des déchets": les féminicides d'autochtones, un drame occulté du Canada

Une montagne de déchets balayés par les vents. En-dessous, des corps. Depuis deux ans, dans le centre du Canada, les restes de femmes amérindiennes croupissent dans une décharge où un tueur en série les a jetés après les avoir assassinées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les plus hauts sommets ensoleillés

Ce dimanche 7 juillet 2024, Matante Rosina n'a pas grand chose à vous annoncer car pour elle, le temps va être probablement identique à celui de la veille. Pour elle, c'est du soleil le matin et des nuages dans l'après-midi. De petites pluies peuvent concerner le nord ouest de l'île et la région du piton de la Fournaise. Les plus hauts sommets de l'île restent baignés de soleil.