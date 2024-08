Sécheresse, JO, marche sur le feu, Argentine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 13 août 2024 : - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau - JO-024 : la fête a (vraiment) été populaire et elle a fait vibrer la France - Bras-Panon : les pénitents de la chapelle Sylvio Cadivel-Pétiaye ont marché sur le feu - Libération des deux rugbymen français inculpés de viol, qui doivent rester en Argentine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil ce mardi

La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau

Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau… C'est en tout cas ce qu'évoquaient Météo France et l'Office de l'eau en mai 2024. Et pourtant, nous sommes début août et les coupures d'eau ont déjà commencé dans plusieurs secteurs de l'île. La raison : des gouttes quasi absentes du ciel et qui, selon les prévisions de Météo France, ne devraient pas arroser La Réunion de sitôt

JO-024 : la fête a (vraiment) été populaire et elle a fait vibrer la France

Ce dimanche 11 août 2024, a sonné la fin des 33ème Jeux Olympiques qui avaient lieu cette année en France, à Paris. Jamais, depuis bien longtemps, nous n'avions vu une telle ferveur et tels rassemblements autour du sport. Dès la cérémonie d'ouverture, les yeux des français ont brillé, les Français ont eu envie de partager… et tant pis pour les Parisiens qui ont déserté la capitale, nombreux s'en sont mordus les doigts. Mais que cela soit sur place ou derrière le petit écran, c'est une France réunie, bien loin des guéguerres politiques, qui s'est mobilisée derrière ses athlètes. Une belle image qui restera gravée dans la mémoire de tous. Et ce… même si certains ont tenté d'en tirer profit à leur avantage

Bras-Panon : les pénitents de la chapelle Sylvio Cadivel-Pétiaye ont marché sur le feu

Après 18 jours de carême, les pénitents de la chapelle Sylvio Cadivel-Pétiaye ont organisé leur troisième marche sur le feu à la Caroline dans les hauts de Bras-Panon. Entre bal tamoul avec la montée du tâvsi, levée du feu, procession et marche sur le feu, les croyants n'ont pas eu le temps de se reposer : pour la plupart ils ont enchaînés environ 40 heures sans dormir. Une privation qui permet à chacun de ne rien rater des cérémonies et rester concentré jusqu'au la marche

Libération des deux rugbymen français inculpés de viol, qui doivent rester en Argentine

Les deux rugbymen français inculpés de viol en Argentine ont été remis en liberté lundi, un peu plus d'un mois après leur arrestation, mais ils devront demeurer en Argentine tant que l'instruction se poursuit, a annoncé le parquet de Mendoza

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil ce mardi

Ce mardi 13 août 2024, à part quelques nuages timides qui traînent sur la façade est de l'île au réveil, le matin s'annonce radieux, avec un grand soleil d'après matante Rosina .Les après-midi, les nuages s'installent sur le nord et se laissent porter vers le littoral. Les cirques et les principaux sommets ont encore de belles éclaircies.

Il fait un peu plus chaud dans les hauts, ça promet une douce journée.