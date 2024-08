Cuisine, professeur, insolite, dragons et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 18 août 2024 : - "Mèt Dofé" : plongez dans le savoir-faire réunionnais de la cuisine au feu de bois - Olivier Bègue, jeune professeur des écoles à la conquête de son rêve américain - Insolite : rencontrer l'amour en Car Jaune et Imagine - Pour mieux tuer leurs proies, les dragons de Komodo ont du fer sur les dents - La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle faiblit, le vent se renforce

"Mèt Dofé" : plongez dans le savoir-faire réunionnais de la cuisine au feu de bois

Ce dimanche 18 août 2024, réveillez les saveurs, faites saliver vos papilles lors de l'événement "Mèt Dofé". Un concours où la cuisine réunionnaise au feu de bois sera mise à l'honneur. Organisé par l'association Ankraké, c'est dans le jardin de l'association Bitasyon Omalé à Saint-Pierre qu'auront lieu les festivités

Olivier Bègue, jeune professeur des écoles à la conquête de son rêve américain

Le 13 juillet 2024 Olivier Bègue, ancien professeur des écoles à La Réunion, s'est envolé à plus de 16.000 kilomètres de chez lui pour un nouveau départ. Atterrir aux États-Unis est pour lui un rêve qui est devenu réalité. Olivier Bègue a u objectif : découvrir les horizons américains, tout en apprenant aux autres l'existence de La Réunion

Insolite : rencontrer l'amour en Car Jaune et Imagine

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 août au vendredi 16 août, le voici. Il y a d'abord Mathilde et Philippe Aufray qui se sont dit "oui" pour la vie dans le CarJaune où tout a commencé. Il y aussi ce DJ du Champ de Mars à Paris qui décidé d'apaiser tout le monde en passant "Imagine" de John Lennon alors que e jouait un match tendu pour la médaille d’or olympique du beach-volley féminin

Pour mieux tuer leurs proies, les dragons de Komodo ont du fer sur les dents

Le redoutable dragon de Komodo, originaire d'Indonésie, possède une couche de fer sur ses dents en forme de rasoir qui l'aide à tuer ses proies, ont découvert des scientifiques dans une étude.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle faiblit, le vent se renforce

Ce dimanche 18 août 2024, Matante Rosina observe la mer et remarque que la houle s'affaiblit. La mer reste quand même bien agitée. Le ciel va rester bien nuageux surtout sur le sud et l'est de l'île. Les averses sont prévues dans ces régions. Dans l'ouest, le soleil est toujours au beau fixe. Le vent a décidé de se renforcer vers Saint-Pierre et aussi à Sainte-Marie.