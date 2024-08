Ce dimanche 18 août 2024, Matante Rosina observe la mer et remarque que la houle s'affaiblit. La mer reste quand même bien agitée. Le ciel va rester bien nuageux surtout sur le sud et l'est de l'île. Les averses sont prévues dans ces régions. Dans l'ouest, le soleil est toujours au beau fixe. Le vent a décidé de se renforcer vers Saint-Pierre et aussi à Sainte-Marie. (photo rb/www.imazpress.com)