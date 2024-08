Jeux paralympiques, manque d'eau, Macron, Saint-Paul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 28 août 2024 : - Jeux paralympiques : la France veut de nouveau vibrer avec ses athlètes - Gîtes et refuges de La Réunion : quand l'eau ne coule plus, les randonneurs se retrouvent à sec - Emmanuel Macron dit recevoir "ceux qui veulent oeuvrer pour l'intérêt supérieur du pays" - Saint-Paul : une distribution de colis alimentaires et de couettes polaires pour 35 familles - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris ce mercredi

Jeux paralympiques : la France veut de nouveau vibrer avec ses athlètes

Dix-sept jours après la fin des JO, Paris rallume la flamme ce mercredi 28 août 2024 avec la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques qui aura lieu sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde à partir de 22 heures (heure Réunion). Malgré la rentrée et les tensions politiques, des millions de Français espèrent retrouver la ferveur olympique. Près de 5.000 athlètes vont concourir, dont 237 pour la France, parmi lesquels trois réunionnais : Dimitri Pavadé, Laurent Chardar et Gaël Rivière.

Gîtes et refuges de La Réunion : quand l'eau ne coule plus, les randonneurs se retrouvent à sec

Pas ou très peu de pluie, réserves en déficit… alors que La Réunion connaît une saison sèche très sèche, l'île manque cruellement d'eau. Si les particuliers sont impactés, les professionnels le sont tout autant. Premiers impactés, les gîtes et les refuges des Hauts de l'île. Forcément, quand l'eau ne coule pas dans les montagnes réunionnaises, il n'y a presque plus de quoi désaltérer et rendre propres les randonneurs de passage.

Emmanuel Macron dit recevoir "ceux qui veulent oeuvrer pour l'intérêt supérieur du pays"

Interrogé par des journalistes sur le perron de l'Elysée, Emmanuel Macron s'est dit prêt à recevoir "tous ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays" dans le cadre du nouveau cycle de consultations qu'il a lancé mardi, en vue de nommer un gouvernement.

Saint-Paul : une distribution de colis alimentaires et de couettes polaires pour 35 familles

Ce jeudi 29 août 2024, l'association Unir Océan Indien (Unir OI), en partenariat avec le Rotary Club Hermitage Lagon District 9220 et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul, organise une distribution solidaire au bénéfice de 35 familles de Saint-Paul. Une action qui aura lieu à partir de 9 heures sur la place du marché forain de la Saline (derrière le Leader Price, à proximité de la Mairie Annexe).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris ce mercredi

Matante Rosina ouvre les volets de sa chambre ce mercredi 28 août 2024 et découvre un ciel bien gris sur Sainte-Suzanne. Elle savait qu'il ne faisait pas beau parce qu'elle a senti l'odeur de la pluie. En regardant plus loin, elle se rend compte que la pluie concerne toute la partie Est de l'île. Dans le nord-ouest, elle pense qu'il ne pleuvra pas mais le ciel reste gris. si vous cherchez un peu de soleil, il est normalement dans le sud-ouest de l'île. Dans l'après-midi, pas de grand changement à attendre à part peut-être moins de pluie sur l'est. Le vent souffle toujours autant et peut atteindre les 80 km/h dans le sud de l'île.