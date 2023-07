Violences urbaines, tensions en France, Bernard Payet, rétro, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 1er juillet 2023 : - Violences urbaines : nuit d'affrontements au Port, jets de galets et feu de poubelles dans plusieurs villes - Mort de Nahel: quatrième nuit de violences d'une "intensité moindre" - "Cœur devant et poings serrés" : Bernard Payet se livre tout en poèmes - Tourisme, partage de la route, violences sur enfants, séisme et violences urbaines - À Chypre, la musique comme échappatoire pour des migrants d'Afrique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Violences urbaines : nuit d'affrontements au Port, jets de galets et feu de poubelles dans plusieurs villes

Des affrontements ont opposé des jeunes manifestants aux forces de l'ordre au Port jusque tard dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023. Des jets de galets etdes feux de poubelles se sont produits à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis, et Saint-Benoît notamment. Ces tensions font suite à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre

Mort de Nahel: quatrième nuit de violences d'une "intensité moindre"

Des nouvelles scènes de pillages et de violences sporadiques ont secoué plusieurs villes de France vendredi mais la nuit a été marquée par des violences d'une "intensité bien moindre" que les précédentes selon les autorités, quatre jours après la mort de Nahel, tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

"Cœur devant et poings serrés" : Bernard Payet se livre tout en poèmes

À 64 ans, Bernard Payet, écrivain, sort un tout nouveau recueil de poème baptisé "Cœur devant et poings serrés". Dans ce recueil en créole et en français, l'auteur s'interroge sur la jeunesse, l'engagement, l'amour, la rupture et encore l'eau.

Tourisme, partage de la route, violences sur enfants, séisme et violences urbaines

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023 :

• Lundi 26 juin - Malgré la reprise du tourisme, de nombreux Réunionnais restent sur le carreau

• Mardi 27 juin - Partage de la route : vélos et voitures ne font pas (toujours) bon ménage

• Mercredi 28 juin - Violences sexuelles et incestes sur enfants : une situation "catastrophique" à La Réunion

• Jeudi 29 juin - Pas de panique : à La Réunion, le risque d'un gros tremblement de terre est faible

• Vendredi 30 juin - Violences urbaines et incendies dans plusieurs villes de La Réunion

À Chypre, la musique comme échappatoire pour des migrants d'Afrique

Elle "fait tomber les barrières": à Nicosie, capitale de Chypre, la musique aide des demandeurs d'asile africains à s'intégrer et oublier leur situation précaire le temps d'une chanson.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Ça sent bon chez Matante Rosina ce samedi 1er juillet 2023 ! Elle fait griller son café ! Pendant qu'elle tourne les grains, elle se rend compte qu'elle peut voir ce qui nous attend pour la météo. Pour elle le vent perd de sa force mais se ressent quand même sur le nord et le sud de l'île. Si vous voulez aller dans les hauts, Matante Rosina vous conseille d'y aller dès ce matin pour bien en profiter, le ciel va rester dégagé. Globalement, les grains de café lui dévoilent que la journée va être belle.