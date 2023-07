Violences urbaines : nuit d'affrontements au Port, jets de galets et feu de poubelles dans plusieurs villes

Au Port, les affrontements entre forces de l'ordre et jeunes manifestants ont duré une bonne partie de la nuit ce vendredi 30 juin 2023. Plus de 200 jeunes répartis en petits groupes très mobiles, ont fait face aux policiers dans l'avenue Raymond Mondon où des heurts avaient déjà eu lieu la nuit précédente.

Au moins une voiture a été brûlé et du mobilier urbain a été dégradé.

Des jets de galets et des feux de poubelles ont par ailleurs été signalés à Saint-Denis, à Saint-Pierre et à Saint-Benoît.

Cette nouvelle nuit de tension vient après celle de ce jeudi. Plusieurs villes de La Réunion ont été le théâtre de violences urbaines. Cela a notamment été le cas dans plusieurs quartiers de Saint-Denis mais aussi à Sainte-Marie et Saint-André et donc au Port où la maison du citoyen a fait l'objet d'une tentative d'incendie.

Cette situation a poussé le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini a s'exprimer ce vendredi 30 juin à l'occasion d'une réunion avec les autorités au comissariat du Port. Il a "condamné les faits graves" et "appellé à l’apaisement".

Pour rappel, plus de 150 gendarmes et policiers avaient été mobilisés dans la nuit de jeudi à vendredi et celle de vendredi à samedi. Une mobilisation qui se poursuit ce week-end "pour assurer la sécurité et le bon ordre public" a exprimé Jérôme Filippini.

- Vente de feux d'artifice, transport d'armes et carburants interdit -

Ce vendredi, le préfet a également publié un communiqué : interdisant dès ce vendredi 30 juin à 16h et jusqu’au lundi 3 juillet à 8h, sont interdits :

• la vente des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse

• le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse sur la voie publique et en direction de la voie publique

• le port, le transport sur la voie publique d’armes à feu y compris factices, de munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile

• la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon.

