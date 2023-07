Tourisme, partage de la route, violences sur enfants, séisme et violences urbaines

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023 : • Lundi 26 juin - Malgré la reprise du tourisme, de nombreux Réunionnais restent sur le carreau • Mardi 27 juin - Partage de la route : vélos et voitures ne font pas (toujours) bon ménage • Mercredi 28 juin - Violences sexuelles et incestes sur enfants : une situation "catastrophique" à La Réunion • Jeudi 29 juin - Pas de panique : à La Réunion, le risque d'un gros tremblement de terre est faible • Vendredi 30 juin - Violences urbaines et incendies dans plusieurs villes de La Réunion

• Lundi 26 juin - Malgré la reprise du tourisme, de nombreux Réunionnais restent sur le carreau

Le secteur de l'aérien semble avoir retrouvé toute sa vitalité, alors que le trafic a regagné son niveau de 2019, avant la crise Covid-19. Mais si les avions sont pleins et si les liaisons entre La Réunion et l'Hexagone se portent bien, le prix des billets atteint des sommet. Conséquences : des milliers de Réunionnais ayant de faibles revenuzzen situation rop précaires pour avoir le luxe de voyager.

• Mardi 27 juin - Partage de la route : vélos et voitures ne font pas (toujours) bon ménage

Ce week-end du 25 juin 2023, un grave accident a eu lieu sur les routes de l'ouest, en marge du championnat régional de cyclisme sur route. Un coureur cycliste bien connu du circuit – Florian Sandira – a été victime d'un terrible accident en tentant d'éviter une voiture, alors que la course battait son plein. Un accident qui ramène sur la table le sujet de la cohabitation (parfois et même souvent) difficile entre les cyclistes et les automobilistes.

Ce mardi 27 juin, et pour la première fois à La Réunion, a eu lieu une réunion de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). ÀÀ La Réunion, où le constat est "catastrophique", ce sont 5.348 informations préoccupantes pour violences qui ont été relevées en 2022. Des violences en hausse de 6,7%. Des enfants victimes de violences verbales, de coups… mais pas que. Ces enfants sont aussi victimes de violences sexuelles.

• Jeudi 29 juin - Pas de panique : à La Réunion, le risque d'un gros tremblement de terre est faible

La Réunion pourrait-elle connaître un séisme comme l'a connu l'Hexagone récemment ? Alors que l'île se trouve en zone de sismicité 2, l'éventualité d'un séisme d'intensité élevé est aujourd'hui faible. Et ce même s'il arrive parfois que la population ressente des secousses.

• Vendredi 30 juin - Violences urbaines et incendies dans plusieurs villes de La Réunion

Ce jeudi 29 juin, plusieurs quartiers de La Réunion se sont embrasés. Poubelles incendiées, barrages... Une nuit marquée par des violences urbaines, que cela soit au Port, au Chaudron, à Saint-Marie ou encore à Saint-Denis.