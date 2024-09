Michel Barnier, outre-mer, réactions, Laurent Chardard et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 6 septembre 2024 : - La gauche gagne les législatives, la droite s'installe Matignon et Macron maintient son cap politique - Le nouveau locataire de Matignon se dit "attaché aux outre-mer" - Michel Barnier à Matignon : les élus de La Réunion entre mécontentement et satisfaction - Jeux Paralympiques : un doublé en bronze pour le nageur Réunionnais Laurent Chardard - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps sur les côtes

La gauche gagne les législatives, la droite s'installe Matignon et Macron maintient son cap politique

Emmanuel Macron a tranché : ça sera Michel Barnier à Matignon. Un homme de droite, 51 ans de carrière politique dans les bagages, fidèle Républicain, et donc membre d'un parti arrivé quatrième lors des élections législatives anticipées. Une nouvelle entourloupe du Président, qui, refusant le moindre changement de cap de sa politique, bafoue le résultat des urnes et méprise une fois de plus le peuple français.

Le nouveau locataire de Matignon se dit "attaché aux outre-mer"

Michel Barnier, 73 ans, a été nommé Premier ministre. Il succède à Gabriel Attal, 35 ans. La France passe donc de son plus jeune à son plus âgé Premier ministre. Marié et père de trois enfants, cet homme politique a déjà à son actif des mandats de député et de président du conseil général de Savoie. Il a aussi été quatre fois ministre, deux fois commissaire européen et enfin négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit. Venu à La Réunion en 2021 lors de la campagne des présidentielles, en 2007 - alors ministre de l'agriculture et de la pêche - et en 2004 en tant ministre français des Affaires étrangères, il avait voulu : "témoigner de (son) attachement aux outre-mer". Il reste à savoir s'il s'agissait d'un simple effet de manche ou de la manifestation d'une réelle volonté de prise en compte des problématiques des territoires ultramarins

Michel Barnier à Matignon : les élus de La Réunion entre mécontentement et satisfaction

Ce jeudi 5 septembre 2024, après moult consultations, Emmanuel Macron s'est enfin décidé. Pas de Premier ministre de gauche mais bel et bien un homme de droite, Michel Barnier. Choisi après une série de concertations entre le chef de l'État et les forces politiques principales, le nouveau chef de l'exécutif va avoir la lourde tâche de composer avec une Assemblée nationale tripartite, sans la moindre majorité. À La Réunion, les avis des personnalités politiques sont partagés.

Jeux Paralympiques : un doublé en bronze pour le nageur Réunionnais Laurent Chardard

Ce jeudi 5 septembre 2024, le nageur Laurent Chardard s'est une nouvelle fois paré de bronze. Deux jours après sa première médaille olympique en 50 mètres papillon a décroché la troisième place lors de la finale du 100 m nage libre (S6) à la Paris Défense Arena. Le sportif réunionnais a bouclé la distance en 1'05''28, terminant derrière l'Italien Antonio Fantin (1'03''12) qui a réalisé un nouveau record paralympique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps sur les côtes

Malgré quelques petites pluies persistantes entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, la matinée de ce vendredi 6 septembre 2024 est ensoleillé selon Matante Rosina. Dans l'après-midi, les nuages couvrent les hauts de l'île mais ne laissent échapper aucune goutte de pluie. Le soleil reste bien accroché sur les côtes de l'île. Le vent peut encore atteindre les 60 km/h. Le mercure du thermomètre a tendance à monter ce vendredi.