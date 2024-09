Michel Barnier à Matignon : les élus de La Réunion entre mécontentement et satisfaction

Ce jeudi 5 septembre 2024, après moult consultations, Emmanuel Macron s'est enfin décidé. Pas de Premier ministre de gauche mais bel et bien un homme de droite, Michel Barnier. Choisi après une série de concertations entre le chef de l'État et les forces politiques principales, le nouveau chef de l'exécutif va avoir la lourde tâche de composer avec une Assemblée nationale tripartite, sans la moindre majorité. À La Réunion, les avis des personnalités politiques sont partagés.

Il y a ceux qui sont conquis, à l'image du président du Département, Cyrille Melchior.

"Je tiens adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au nouveau Chef du Gouvernement. La confiance que lui a accordée le Chef de l’Etat, à l’issue de nombreuses consultations, témoigne de la capacité de l’ancien Commissaire européen à rassembler les Français et de donner à notre pays un cap de responsabilité et de cohérence dans le cadre du Gouvernement qu’il aura à former" réagit le président du Département.

"Je voudrais pour ma part souligner que les chantiers et les attentes sont nombreux pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Alors que la rentrée scolaire vient de se dérouler, l’enjeu de l’Éducation nationale doit demeurer une priorité gouvernementale, pour une école de la réussite, une école de l’inclusion, une école du bonheur. Concernant les autres dossiers, le Département sensibilisera très rapidement le Premier Ministre sur la question de l’insertion avec l’application à La Réunion de France Travail, rappelant notre ligne demeurée intacte d’une adaptation de la loi aux réalités de notre territoire" souligne-t-il.

"Je ne doute que le Premier Ministre saura également nous entendre concernant les autres grands chantiers qui concernent notre île, la question du pouvoir d’achat, de la relance économique, notamment pour le secteur du BTP via la construction nécessaire de logements, la souveraineté alimentaire ou encore l’enjeu relatif au vieillissement de la population et à la dépendance."

"C'est avec satisfaction que nous accueillons cette nomination. Michel Barnier incarne depuis des décennies une vision forte et équilibrée de la politique, fondée sur les valeurs républicaines et sociales" note pour sa part Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et chef de file des LR à La Réunion.

"Michel Barnier a toujours considéré que l’Europe représente une chance pour la France, en témoigne sa propre déclaration : L’Europe est une force qui permet à la France de peser davantage dans le monde. C’est ensemble que nous faisons face aux grands défis" dit-il encore.

"Sa nomination au poste de Premier Ministre est un choix de stabilité et de compétence où l’unité, la souveraineté et la coopération européenne seront au cœur de l’action gouvernementale. Sous la conduite de Michel Barnier, la France marque son profond attachement aux valeurs républicaines et européennes" termine le maire saint-pierrois.

Richenel Hubert et Emmanuel Virin, membres des Républicains à La Réunion, félicitent Michel Barnier "Nous tenons à adresser nos chaleureuses félicitations à Michel Barnier, qui vient d’être nommé Premier ministre. Nous saluons la nomination d’un grand serviteur de La France, qui a démontré à de nombreuses reprises ses qualités d’homme de dialogue, de consensus et son sens des responsabilités" écrivent les délégués de la 1ère et la 6ème circonscription des LR.

"Nous n’avons aucun doute sur ses capacités à rassembler le plus largement possible les forces démocratiques de notre pays, pour sortir de cette crise politique dans laquelle la France se trouve depuis plusieurs mois. Pour l’avoir accueilli et accompagné lors de sa dernière visite à La Réunion, nous savons que Michel BARNIER connait bien les enjeux de notre territoire et les défis à relever, que ce soit pour le monde agricole et économique ou dans les domaines du social, de l’éducation et du pouvoir d’achat notamment."

- La gauche beaucoup moins ravie -

Philippe Naillet lui sera "dans une opposition frontale au gouvernement Barnier". "Après plus de 50 jours de tergiversations, Emmanuel Macron a décidé de nommer Michel Barnier, un Premier ministre de droite issu des Républicains, un parti qui a perdu les Européennes et les Législatives. Avec 47 députés, les Républicains ne représentent que 8% de l’Assemblée nationale" dénonce le député réunionnais.

"Michel Barnier est un homme de droite qui a refusé de participer au Front républicain. Une fois de plus, Emmanuel Macron insulte la Démocratie. Faut-il encore rappeler que le groupe politique le plus important à l’Assemblée nationale est le Nouveau Front Populaire ?" rappelle-t-il.

Pour la sénatrice Audrey Bélim, la nomination de Michel Barnier "interroge". "Va-t-il entendre le désaveu de la politique libérale mise en œuvre depuis 2017 ? Si tel est le cas, nous nous y opposerons fermement. Va-t-il entendre que cette politique de baisses et suppressions de nombreux impôts des plus riches comme l’ISF, de réformes de l’assurance chômage et des retraites, dégradation des services publics est sans cesse et de manière croissante sanctionnée depuis 2022 ?" se questionne-t-elle.

"Alors que le NFP était arrivé en tête des votes le 7 juillet dernier, pour la première fois depuis le début de la Ve République, le Premier ministre nommé n’est pas issu de la première force politique élue à l’Assemblée nationale. Pire, il est issu d’un parti n’ayant pas participé au front républicain, isolé et arrivé en 4e position des élections législatives" dénonce la sénatrice.

"Cette décision est malheureusement dans la continuité d’une pratique présidentielle très solitaire, égocentrée, depuis 7 ans. S’il promettait de “faire barrage aux idées de l'extrême droite” lors de son élection en 2022, Emmanuel Macron en est finalement l’accélérateur."

Pour la députée Emeline K/Bidi c'est "Tout ça pour ça ?!" "Deux mois après le vote d’une majorité de Français pour le projet du NFP,

Emmanuel Macron nomme à Matignon un ancien ministre des gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon !!"

"L'ancien monde reste donc au pouvoir, malgré l’élan progressiste et la volonté de changement exprimés par les Français et les Réunionnais."

"En attendant, je constate comme tout un chacun qu’Emmanuel Macron est allé au bout de son hold-up démocratique", ajoute l'élue.

"Je continuerai, moi, de porter la voix de celles et ceux qui, à la Réunion, ont été volés et dépossédés de leur vote par Emmanuel Macron et ses complices. Je continue de lutter contre le mépris de la démocratie et contre cette politique antisociale qui lie la droite et l’extrême-droite, à laquelle la majorité a dit non !"

Du côté du PLR, "ce choix va à l'encontre du verdict des urnes lors des récentes élections législatives. C'est une trahison flagrante de la volonté des citoyens" estime le parti d'Huguette Bello.

"Le message des électeurs a été clair : l’extrême droite devait être battue et la politique d'Emmanuel Macron sanctionnée. Les citoyens, à la Réunion comme dans l'ensemble du pays, ont placé en tête le Nouveau Front Populaire, soutenant des mesures sociales attendues, telles que : l’abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et des pensions, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et un financement digne de nos services publics".

"Pourtant, au lieu de répondre à cette volonté populaire exprimée démocratiquement, Emmanuel Macron a choisi d'ignorer le résultat de ce scrutin qu'il a lui-même convoqué. En imposant Michel Barnier, un homme issu d’un parti de droite, arrivé en quatrième position, il foule aux pieds le vote des Français et celui des Réunionnais, qui ont massivement rejeté cette politique. Macron s’assure ainsi de pouvoir poursuivre son programme rejeté dans les urnes, sans tenir compte des besoins et aspirations profondes de nos compatriotes" fustige le PLR.

"Les Françaises et Français ont exprimé un message clair lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet dernier. Par leur vote en faveur du NFP ils ont demandé un changement de cap pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale avec des mesures fortes très attendues" écrit Ericka Bareigts pour la fédération réunionnaise du Parti Socialiste.

"Nous prenons acte de la décision du président de la République de nommer Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, membre de parti Les Républicains au poste de Premier ministre. Ce choix montre que le Président n'a pas compris la demande des Français. Cette nomination risque d'attiser un peu plus la défiance des Français vis à vis d'un gouvernement constitué par ceux qui ont été désavoués par les électeurs, au premier rang desquels Emmanuel Macron lui-même" estime-t-elle.

Sur X (anciennement Twitter), la députée réunionnaise estime qu'Emmanuel Macron "persiste dans le tournant autoritaire et fasciste de sa politique et s’isole définitivement des Français".

Irrespect. Mépris. Emmanuel Macron en roue libre.



En rejetant les résultats des urnes et en nommant @MichelBarnier, il persiste dans le tournant autoritaire et fasciste de sa politique et s’isole définitivement des Français.



Voici le communiqué de presse du député Perceval Gaillard concernant la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre :

Autre député, Perceval Gaillard. "La France se retrouve avec un Premier Ministre de droite, qui a perdu les élections, désigné par un Président qui a perdu deux élections coup sur coup, qui a provoqué lui-même la plus grave crise politique de la 5ème République et continue de mener sa politique comme si de rien n'était."

"La nomination de monsieur Barnier est un triple déni démocratique : car la droite qui a perdu les élections (monsieur Barnier est un homme de droite), et les macronistes, qui ont subi deux déroutes électorales en un mois, essaient de passer par la fenêtre quand le peuple leur a claqué la porte au nez à de multiples reprises ; car c'est un choix fait pour plaire aux marchés financiers et à la Commission européenne au mépris du choix souverain du peuple français. D'une certaine manière on nous refait à l'échelle nationale, le coup du traité européen de 2005 que l'on nous a fait à l'échelle européenne. Votez, votez braves gens, comme vous voulez, mais à la fin vous aurez quand même l'austérité ! ; car monsieur Barnier est un inconnu du grand public. Combien de députés a-t-il derrière lui ? Sur quelle légitimité démocratique s'appuie-t-il ? Quel programme a-t-il présenté devant les électeurs ?"

"Pour nous à La Réunion nous n'aurons d'autres choix que de mettre en place une stratégie réunionnaise vis-à-vis de Paris, par-delà les enjeux partisans, pour faire face aux turbulences nationales qui s'annoncent longues et puissantes."

"Pour ma part je vais évidemment voter la censure d'un tel gouvernement et continuer à défendre partout et tout le temps : la justice sociale et écologique, la souveraineté du peuple, l'intérêt général réunionnais", dit-il.

La section réunionnaise de la France insoumise appelle à manifester ce samedi. Elle donne rendez-vous aux électrices et électeurs du Nouveau Front Populaire ainsi qu’à "l’ensemble des forces politiques, associatives, syndicales se reconnaissant dans les combats menés par ce dernier", au Marché forain de Saint-Pierre le samedi 07 septembre à partir de 8h.

"Depuis deux mois, nous assistons aux tergiversations d’un homme qui ne se résout pas à l’évidence : sa politique a été désavouée par les Françaises et les Français qui se sont massivement déplacés dans les bureaux de vote. Notre île ne fait pas exception : les citoyennes et les citoyens réunionnais se sont mobilisés pour barrer la route à une vague brune incarnée par le Rassemblement National et ses alliés. Et ils l’ont fait non pas en élisant des candidats « Macron compatibles » mais en choisissant majoritairement le programme clair et les candidats sincères du Nouveau Front Populaire" écrit le parti.

"Au-delà du vote, dans l’urne beaucoup de citoyennes et de citoyens se sont engagés sur le terrain : collage d’affiches, meetings, distributions de tracts, porte-à-porte, ce fut pour beaucoup d’entre eux, un baptême du feu militant dans une campagne exceptionnelle dans sa si courte durée et son intensité. Durant ces quelques semaines de campagne, un élan a été créé par la rencontre de populations qui jusqu’à présent évoluaient chacune dans leur coin au mieux résignées, au pire dégoûtées."

