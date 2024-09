Hold-up, , François-Noël Buffet, conservateurs, application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 septembre 2024 : - Nouveau gouvernement : le hold-up d'Emmanuel Macron et Michel Barnier - François-Noël Buffet, un conservateur avec une faible connaissance des dossiers ultramarins - Gouvernement Barnier : ces ministres aux positions conservatrices en opposition avec une majorité de Français - Toute l’actualité de La Réunion et du monde sur votre mobile, grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Après avoir brillamment remporté les législatives partielles des 30 juin et 7 juillet 2024, la coalition composée des Macronistes, de leurs alliés et de la droite LR, entre en force au gouvernement. Battue à plate couture lors de ce même scrutin la gauche du Nouveau front populaire n'a aucun ministre. Vous vous frottez les yeux, vous vous dites que ce n'est pas du tout ce résultat qui est sorti des urnes, vous avez évidemment raison… Pourtant si le gouvernement constitué par le LR Michel Barnier – placé à Matignon par Emmanuel Maron avec l'accord de Marine Le Pen -, dit à l'évidence le contraire. L'art et la manière de commettre un honteux hold-up au détriment des Françaises, des Français et de la démocratie

Encarté à droite depuis 35 ans, François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer, est un ancien soutien de François Fillon, fidèle de Wauquiez et de Retailleau, favorable à un rapprochement avec les macronistes. Mis à part ça, ce conservateur cumule une faible connaissance des dossiers ultra-marins, un tropisme pour les questions de sécurité et d’immigration et une absence de représentation des LR dans les Outre-Mer

Ce samedi soir 21 septembre 2024 le Premier ministre Michel Barnier a enfin dévoilé la composition de son gouvernement à tendance très "droite". Au total, 38 noms. Des nouveaux arrivants, des sortants reconduits, des presque inconnus - comme le ministre des Outre-mer -, et surtout de nombreux conservateurs aux prises de positions en totale opposition avec les résultats des urnes et donc avec une majorité de Françaises et de Français

Ce dimanche 22 septembre 2024, Matante Rosina a entendu de la pluie cette nuit sur ton toit et elle voit que ça continue ce matin. Mais elle sait que ça ne va pas durer. Dans l'après-midi, c'est le sud-ouest qui va se retrouver légèrement sous la pluie tandis que l'est va retrouver un ciel dégagé.