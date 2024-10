Michel Barnier, prison du port, Moyen-Orient, fête de la Science et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 2 octobre 2024 : - Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces - Centre pénitentiaire du Port : un agent dépose plainte pour "insultes xénophobes" contre deux de ses collègues - Israël menace de riposter à l'attaque aux missiles de l'Iran - Fête de la Sciences : plongez dans l'"Océan des savoirs" de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces

C'est sans grandes attentes que nous avons suivi les près d'une heure et demie de discours du Premier ministre Michel Barnier. Sans grande surprise, ce dernier a fait beaucoup de promesses, très peu d'annonces, et s'est aligné sur un certain nombre de points sur les propositions de l'extrême-droite - désormais garant de ce gouvernement.

Centre pénitentiaire du Port : un agent dépose plainte pour "insultes xénophobes" contre deux de ses collègues

Au centre pénitentiaire du Port, un agent dénonce l'inaction de sa hiérarchie après avoir subi des insultes et un comportement qu'il estime xénophobes de la part d'une supérieure et d'un autre collègue. Sutenu par la section syndicale de Force ouvrière pénitentiaire, il a déposé deux plaintes à l'encontre de ses deux collègues, et déplore "le manque de réaction de la direction"

Israël menace de riposter à l'attaque aux missiles de l'Iran

Israël et son allié américain ont menacé de riposter à l'attaque mardi de l'Iran qui a tiré environ 180 missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. "Attachée à la sécurité d’Israël, la France a mobilisé aujourd’hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne", annonce l’Élysée ce mercredi 2 octobre après des tirs de missiles de l'Iran contre l'État hébreu.

Fête de la Sciences : plongez dans l'"Océan des savoirs" de La Réunion

La Réunion vous donne rendez-vous du 4 au 14 octobre 2024 pour célébrer la fête de la science à travers la thématique : "Océan de savoirs". Sur une île volcanique, entre mer et montagne, La Réunion regorge de trésors pour les scientifiques. Ateliers, animations, expositions, conférences sont une fois de plus au rendez-vous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Ce mercredi 2 octobre 2024, Matante Rosina attend un temps bien ensoleillé. Le vent a tendance à se calmer. Dans l'après-midi, les nuages s'étalent sur les pentes et quelques petites gouttes mouillent légèrement le sol de la moitié ouest de l'île. Activez vos éventails, il va faire chaud. Le thermomètre devrait afficher 30°C dans l'ouest et le sud ouest.