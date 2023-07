Tour auto, livres, volcan, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 29 juillet 2023 : - Tour Auto : des bolides verts ce n'est pas encore pour demain - Priya Hein lauréate du prix Athéna avec "Riambel" - Presque un mois d'éruption au Piton de la Fournaise - Manque de médecins, police, riz, congés parentaux, feux de forêts - "Les reins de Calcutta", ces zones humides de l'Inde menacées par l'expansion urbaine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous le soleil

Tour Auto : des bolides verts ce n'est pas encore pour demain

Le sujet est complexe et suscite souvent des opinions divisées… Nous parlons bien sûr du Tour Auto qui se tient jusqu'au dimanche 30 juillet 2023 et plus précisément de l'impact de ce rallye sur l'environnement. Les voitures de sport polluent-elles plus que les voitures de ville ? Pratique du sport auto et préservation de la nature font-ils bon ménage ? Ce qui est certain et que n'est pas (encore) demain la veille qui les bolides vireront au vert

Priya Hein lauréate du prix Athéna avec "Riambel"

Du 5 au 8 octobre 2023, le salon du livre fera son grand retour à Saint-Pierre pour ses 10 ans. Un évènement qui a été lancé dès ce vendredi 28 juillet avec l'annonce de la lauréate du prix littéraire Athéna de cette année, Priya Hein

Presque un mois d'éruption au Piton de la Fournaise

28ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise ce samedi 29 juillet 2023. Certes le front de coulée n'a pas évolué depuis le 5 juillet, l'activité est en baisse mais l'inflation de l'édifice est toujours en cours. Et les admirateurs vont pouvoir profiter du week-end pour aller observer le spectacle sur la route des laves.



Manque de médecins, police, riz, congés parentaux, feux de forêts

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023 :

• Lundi 24 juillet - Peu de médecins et encore moins de rendez-vous : les "nouveaux patients" mis sur la touche

• Mardi 25 juillet - Soutenus et encouragés par leur patron, des policiers exigent d'être au-dessus des lois

• Mercredi 26 juillet - L'Inde arrête l'export de riz non basmati, La Réunion à l'abri d'une pénurie

• Jeudi 27 juillet - A peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux

• Vendredi 28 juillet - Feux de forêts : un risque bien présent à La Réunion



"Les reins de Calcutta", ces zones humides de l'Inde menacées par l'expansion urbaine

Le vieux pisciculteur bengali Tapan Kumar Mondal, qui a passé sa vie dans les zones humides à l'Est de Calcutta, s'inquiète des pressions urbaines exercées de nos jours sur cet écosystème vital pour la mégapole indienne, surnommé: "les reins de Calcutta".



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous le soleil

Matante Rosina a bien observé les astres et elle en est sûre : il y aura du soleil tout au long de cette journée du samedi 29 juillet 2023. Les températures un peu fraîches en début de journée se réchaufferont en au fil des heures. Tout cela est vrai chez vous ?