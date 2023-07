Manque de médecins, police, riz, congés parentaux, feux de forêts

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023 : • Lundi 24 juillet - Peu de médecins et encore moins de rendez-vous : les "nouveaux patients" mis sur la touche • Mardi 25 juillet - Soutenus et encouragés par leur patron, des policiers exigent d'être au-dessus des lois • Mercredi 26 juillet - L'Inde arrête l'export de riz non basmati, La Réunion à l'abri d'une pénurie • Jeudi 27 juillet - A peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux • Vendredi 28 juillet - Feux de forêts : un risque bien présent à La Réunion (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 24 juillet - Peu de médecins et encore moins de rendez-vous : les "nouveaux patients" mis sur la touche

Qui n'a jamais entendu lors d'une demande de rendez-vous avec un médecin "désolé on ne prend pas de nouveaux patients". Qui n'a pas galéré à prendre un rendez-vous, qui n'a pas té contraint d'attendre plusieurs mois, voire une année entière, pour une consultation de quelques minutes avec un spécialiste ? Submergés par les demandes, en sous-effectifs, deux tiers des médecins généralistes refusent les nouveaux patients et les spécialistes freinent les prises de rendez-vous… au détriment des patients.

• Mardi 25 juillet - Soutenus et encouragés par leur patron, des policiers exigent d'être au-dessus des lois

Certains policiers voudraient-ils être au-dessus des lois ? Si l'on s'en réfère aux propos tenus par le directeur de la police nationale ce dimanche 23 juillet 2023, le principe d'égalité ne devrait en effet pas concerner les membres des forces de l'ordre, et ce même s'ils sont suspectés d'avoir "commis des fautes dans l'exercice de leur fonction". En dénonçant le placement en détention provisoire d'un policier soupçonné d'avoir roué de coups un jeune à Marseille, ce dernier bafoue au passage les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Une dérive inquiétante, qui ne semble pas déranger grand monde du côté du gouvernement, bien au contraire. Cela même si Emmanuel Macron a déclaré ce lundi qu'"il faut être intraitable lorsqu'il y a des débordements et lorsque la déontologie n'est pas respectée", "dans la République personne n'est au-dessus des lois".

• Mercredi 26 juillet - L'Inde arrête l'export de riz non basmati, La Réunion à l'abri d'une pénurie

L'Inde a annoncé le 21 juillet 2023 interdire l'exportation de riz blanc non basmati afin de protéger sa production. Une décision qui ne devrait pas avoir d'impact particulier sur les stocks de La Réunion, alors que les importations de riz parfumé proviennent essentiellement du Cambodge, d'après le directeur général de Soboriz Patrick Barjonnet. La Chambre d'agriculture craint cependant une hausse du prix du riz si les cours mondiaux devaient augmenter.

• Jeudi 27 juillet - A peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux

Les congés parentaux seront-ils bientôt diminués ? C'est en tout cas la volonté de la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé, qui réfléchit "raccourcir et mieux rémunérer le congé parental", d'après une interview accordée à Ouest-France le 25 juillet 2023. L'annonce est loin de ravir les associations et syndicats qui n'hésitent pas à parler de mesure anti-sociale. La nouvelle ministre provoque donc d'entrée la polémique alors que sa nomination avait déjà fait grincer bien des dents

• Vendredi 28 juillet - Feux de forêts : La Réunion n'est pas à l'abri

Depuis plusieurs jours, le bassin méditerranéen est en proie à de violents incendies, provoquant des pertes humaines et occasionnant le déplacement de plusieurs milliers d'habitants et de vacanciers. Si La Réunion n'est pour l'heure pas encore entrée dans sa période sèche, à l'approche de celle-ci, il est important de rappeler les bons gestes à adopter pour éviter que de tels évènements puissent arriver. On se souvient encore tous des incendies du Maïdo.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com