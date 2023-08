Réseaux sociaux, chômage, volcan, Bois Rouge et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 3 août 2023 : - Exposer son enfant sur les réseaux : les conséquences peuvent être dramatiques - La lutte contre le chômage longue durée s'intensifie au Port - Volcan : l'éruption continue sans évolution particulière - Le démarrage de la campagne sucrière de Bois-Rouge retardé - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une mer agitée

Exposer son enfant sur les réseaux : les conséquences peuvent être dramatiques

Vous pensez mettre de simples photos de vos enfants sur les réseaux… mais ce geste peut avoir des conséquences dramatiques. Sorties en famille, vie de tous les jours... Les parents aiment immortaliser ces moments et multiplient les prises d'images. Très souvent ils affichent ensuite ces photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Derrière cet acte apparemment anodin, se cache parfois le grand danger du détournement d'images pour une exploitation malveillante

La lutte contre le chômage de longue durée s'intensifie au Port

Ce mercredi 2 août 2023, Olivier Hoarau, maire de la ville du Port a présenté l'état d'avancement des projets Territoire zéro chômeur longue durée et Hub de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) en présence de la sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, Christine Torres. Ces deux projets visent à lutter contre le chômage dans la commune en facilitant l'insertion durable.

Volcan : l'éruption continue sans évolution particulière

La première éruption de l'année au Piton de la Fournaise a fêté ses un mois ce mercredi 2 août. Aucune évolution particulière n'est à noter ce jeudi, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines désormais. Le front de coulée n'avance plus et se trouve toujours à 1,8 km de la route nationale. "L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) reste très faible par rapport au début d’éruption et est relativement stable sur les dernières 24h" selon les volcanologues.

Le démarrage de la campagne sucrière de Bois-Rouge retardé

La campagne sucrière ne pourra pas démarrer ce 3 août à Bois-Rouge. Albioma a informé la sucrerie que la centrale thermique ne sera pas en mesure de fournir la vapeur nécessaire au fonctionnement de la sucrerie jeudi comme initialement prévu. En conséquence, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, aucune réception ne sera réalisée sur les plateformes du bassin de Bois Rouge demain jeudi 3 août. Les Jeunes agriculteurs appellent à se rassembler devant l'usine à 8 heures

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une mer agitée

Pour ce jeudi 3 août 2023, Matante Rosina prévoit une mer agitée aujourd'hui surtout du côté de l'ouest de l'île mais aussi dans le sud. Le vent est bien présent et souffle à 60 km/h en rafales et amène avec lui des nuages, pour certains gorgés de pluie. L'est va être arrosé dans l'après-midi, ailleurs c'est un ciel nuageux qui prédomine.