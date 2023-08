Mules, cinéma, Donald Trump, rando vélo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 9 août 2023 : - Mules par appât du gain ou détresse psychologique et pour le bonheur des trafiquants - À Sainte-Marie, parents et bébés peuvent aller au cinéma ensemble - Inculpé, Trump accuse Biden de l'empêcher de faire campagne - TCO : la Rando vélo arrive sur les chapeaux de roue dans l’Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages capricieux

Mules par appât du gain ou détresse psychologique et pour le bonheur des trafiquants

À La Réunion, le trafic de stupéfiants est en hausse. Il y a quelque temps nous évoquions les transits de marchandises illégales par bateau, c'est également par avion que la drogue entre sur le territoire réunionnais, grâce aux mules (passeurs transportant des stupéfiants). Le phénomène s'amplifie. En l'espace de six mois, dix de ces personnes ont été arrêtées contre neuf sur l'ensemble de l'année 2022. Dernière interpellation en date, ce vendredi 4 août 2023 à Gillot. Mais qui sont ces mules qui, par appât du gain ou en détresse psychologique, font le bonheur des trafiquants

À Sainte-Marie, parents et bébés peuvent aller au cinéma ensemble

Au cinéma de Sainte-Marie, un concept inédit à La Réunion va être mis en place pour un test ce mercredi 9 août 2023. Il s'agit de l'événement "mon moment ciné avec bébé". Comprenons bien là un moment avec bébé et non pour bébé. Un concept destiné aux parents dont trouver un moyen de garde pour leur enfant peut parfois être difficile. Des parents pour qui la séparation d'avec le bébé peut être rude. Des parents donc, qui se privent souvent de moment détente au cinéma.

Inculpé, Trump accuse Biden de l'empêcher de faire campagne

Le républicain Donald Trump a accusé mardi son rival démocrate Joe Biden de l'empêcher de faire campagne en poussant les procureurs à l'inculper, malgré les gages d'indépendance fournis par le ministère américain de la Justice.

TCO : la Rando vélo arrive sur les chapeaux de roue dans l’Ouest

La Rando vélo intercommunale de l'ouest sera de retour ce dimanche 27 août 2023. Deux nouvelles formules seront proposées aux participants avec un départ sur la place festival à La Possession pour le public familial et un sur le parvis de la mairie de Saint-Leu pour les plus sportifs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 août

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages capricieux

Ce mercredi 9 août 2023, Matante Rosina observe des nuages capricieux qui décident de déverser leur humeur sur l'Est de l'ile. Ces nuages s'infiltrent progressivement dans les cirques et les plaines. Les averses se renforcent au fil des heures et se rapprochent du littoral. Pour être au sec le matin, Matante Rosina vous conseille de vous rendre dans l'ouest ou même du côté de l'Etang-Salé. Le vent décide de prendre un peu de repos mais continue à souffler en rafales à moins de 50 km/h.