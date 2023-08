Ce mercredi 9 août 2023, Matante Rosina observe des nuages capricieux qui décident de déverser leur humeur sur l'Est de l'ile. Ces nuages s'infiltrent progressivement dans les cirques et les plaines. Les averses se renforcent au fil des heures et se rapprochent du littoral. Pour être au sec le matin, Matante Rosina vous conseille de vous rendre dans l'ouest ou même du côté de l'Etang-Salé. Le vent décide de prendre un peu de repos mais continue à souffler en rafales à moins de 50 km/h. (photo rb/www.imazpress.com)