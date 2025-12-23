Saint-André : plus de 500 artifices saisis par la Police

Ce mardi 23 décembre 2025, la Police Nationale a relevé trois infractions contre des commerces qui vendaient illégalement des feux d'artifices à Saint-André. Plus de 500 artifices ont été saisis. Des produits réglementés dont la vente est soumise à la tenue d'un registre ainsi qu'à des autorisations. (Photo : Police Nationale)

À la veille du réveillon de Noël, une procédure a été ouverte et deux amendes forfaitaires délictuelles ont été rédigées à l'encontre des commerçants de Saint-André.

- Pétards et feux d'artifices : une vente réglementée pour les fêtes -

Nous vous le rappelions dans un article paru ce mardi 23 décembre, que la vente de pétards et feux d'artifices est réglementée.

La vente est interdite au moins de 12 ans dans la catégorie F1 qui correspond à un risque faible et un niveau sonore négligeable.

Dans les catégories suivantes F2, des feux d'artifices destinés à un usage à l'air libre dans des zones confinées et en F3, ceux à utiliser à l'air libre dans de grands espaces ouverts, la vente est réservée aux majeurs.

Dans un arrêté qui date du 7 avril 2022, la préfecture explique : "le vendeur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat."

La préfecture estime que : "les artifices de divertissement sont classés parmi les produits dangereux en raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement et qu'à ce titre, c’est pour cela que sa vente est réglementée."

Les commerçants aussi ont des règles à respecter, il faut notamment interdire de fumer dans un périmètre qui entoure la zone de vente et à l'entrée du magasin, par exemple. De plus, les produits doivent être disposés sur un linéaire obligatoirement métallique et en permanence visible par les équipes du magasin.

www.imazpress.com/[email protected]