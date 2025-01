2025, vigilance météo, ce qui change, rétrospective et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1er janvier 2025 : - Imaz Press Réunion vous souhaite une belle et heureuse année 2025 - Vigilance jaune fortes pluies orages sur l'est de La Réunion - Allocations, santé, logement... l'année 2025 amène avec elle son lots de changements - Les événements marquants de l'année 2024 dans le monde - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début d'année ensoleillé le matin

Ce mercredi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2025. Un nouveau jour pour une nouvelle année, qui nous l'espérons vous apportera tout ce que vous souhaitez.

Après un réveillon sous les étoiles, c'est une journée pluvieuse qui s'annonce dans l'est de l'île. La région est placée en vigilance forte pluie et orages avec "des averses localement fortes en donnant de bon cumuls", indique Météo France. D'après les météorologues, la vigilance pourrait être levée dans la nuit de ce mercredi 1er janvier au jeudi 2 janvier 2025 (Photo : www.imazpress.com)

À compter de ce mercredi 1er janvier 2025, les citoyens devront composer avec de nouvelles réglementations. RSA, chômage, allocations, transports, logement… La nouvelle année apporte avec elle sont lots de changements pour les Français, bons ou mauvais.

Les événements marquants de l'année 2024 dans le monde

Victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, chute de Bachar al-Assad en Syrie ou Jeux olympiques de Paris, voici treize événements qui ont marqué l'année 2024.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début d'année ensoleillé le matin

Avant de vous dévoiler la météo de ce 1er jour de l'année, Matante Rosina tient à vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Pour elle, elle voit ce début d'année ensoleillé et chaud le matin. Dans l'après-midi, quelques averses arrivent sur les Hauts de l'st et de l'ouest avant de descendre vers la côte entre Saint-Denis et Saint-Gilles.