UTOI, gaspillage alimentaire, drogue, Réunion Comedy Fest et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 3 janvier 2025 : - Hassen Patel : "en trail, les Réunionnais sont capables de faire du très très long" - Gaspillage alimentaire : 76.000 tonnes de nourriture jetées après les fêtes de fin d’année - Drogue: Darmanin veut "taper" les trafiquants "au portefeuille" - Réunion Comedy Fest : les inscriptions pour ce festival de l'humour sont lancées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent pour avoir moins chaud (Photo www.imazpress.com)

"Ils ne savaient pas que c’était impossible. Alors, ils l’ont fait ". Il y a du Mark Twain dans Hassen Patel. L’organisateur de l’Ultra Trail des Géants (175 km et 11 000 m D+) et du futur Ultra Terrestre en mai prochain (224 km et 14 000 m D+) était en effet totalement étranger au monde du trail il y a quelques années encore. Avec son équipe, il propose des courses sur des sentiers durs mais inédits, avec un accent particulier mis sur la sécurité des traileurs et la mobilisation de gîteurs sur tout le parcours. Entretien avec un ultra-passionné bienveillant.

En ces lendemains des fêtes de fin d'année, les boîtes de conservation de repas s'entassent dans les réfrigérateurs des Réunionnais.es. De la nourriture cuisinée à profusion qui s'accumule et termine souvent à la poubelle. En moyenne chaque année, 76.000 tonnes de nourriture sont jetées après les festivités de Noël et du Nouvel an en France.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, en visite à Marseille, a dit jeudi vouloir "taper au portefeuille" les narcotrafiquants qui ont désormais assez de moyens pour "corrompre" les agents ou les menacer, assurant vouloir mettre "les moyens contre le blanchiment d'argent".

Réunion Comedy Fest : les inscriptions pour ce festival de l'humour sont lancées

Depuis le jeudi 2 janvier 2025, sont ouvertes les inscriptions pour le Réunion Comedy Fest, 5ème édition. Huit finalistes seront retenus par un jury local pour un stage intensif au Kab'Art à Saint-Leu. La grande finale aura lieu le 21 février 2025. Avis aux humoristes, vous avez jusqu'au 15 janvier pour vous inscrire. Le festival lui, aura lieu du 17 au 23 février 2025.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent pour avoir moins chaud

Pour ce vendredi 3 janvier 2025, Matante Rosina apprécie l'alizé qui souffle un peu plus fort sur les côtes nord et sud, avec des rafales allant de 50 km/h à Saint-Denis à 65 km/h sur Saint-Philippe. Le temps reste similaire aux jours précédents d'après elle : soleil le matin, nuages et averses sur les hauteurs l'après-midi, surtout dans le nord-ouest, où des pluies intenses pourraient atteindre le littoral.