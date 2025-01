Cétacés, fortes pluies, variole du singe, Sainte-Marie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 janvier 2025 : - Cétacés : durcir la réglementation pour arrêter le harcèlement des baleines et des dauphins - Fortes pluies à La Réunion : ayons les bons réflexes face aux risques d'inondations - Mpox: un premier cas du nouveau variant identifié en France - Incendie à Sainte-Marie : rescapé du sinistre, Miko à la recherche d'une famille d'accueil - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de pluie (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, la saison des baleines 2024 a été l'une des plus grosses saisons depuis 2001. Si importante que les géantes des mers ont été soumises à une forte pression de la part des bateaux de plaisance. Les dauphins, présents eux tout au long de l'année, sont aussi victimes de cet afflux de navires. Un projet d'adaptation de l'arrêté préfectoral réglementant l'approche des cétacés sera soumis courant février aux instances consultatives et fera l'objet d'une consultation du public dans la foulée

Alors que la saison des pluies débute – et même si les averses se font plus rares qu'à l'accoutumer – le risque en cette période n'est pas moindre. La saison cyclonique occasionne des épisodes de fortes pluies, qui peuvent générer des montées d'eaux soudaines et localisées, particulièrement dangereuses. Il est important de rappeler que nous pouvons nous en protéger en adoptant les bons comportements.

Un premier cas du nouveau variant de mpox a été identifié en France, ont annoncé lundi les autorités sanitaires, qui se veulent rassurantes sur le risque d'infection pour la population générale mais rappellent les mesures de prévention pour les publics cibles.

Le jeudi 26 décembre 2024, une famille de Sainte-Marie a tout perdu dans l'incendie de sa maison. Propriétaire d'un chien baptisé Miko, ses maîtres se retrouvent désormais obligés de lui trouver une famille d'accueil, le temps de retrouver un toit. L'association pour l'éducation à la bienveillance animale (Apeba) a décidé de leur venir en aide et lance un appel pour pouvoir accueillir ce cane corso de neuf ans.

Après une nuit arrosée chez Matante Rosina dans l'est, le soleil fait quelques apparitions dans la matinée de ce mardi 7 janvier 2025. Mais progressivement, des nuages épais s'installent dans les cirques. Dans l'après-midi, la pluie devrait concerner les Hauts de l'ouest et du sud-ouest mais elles devraient être moins intenses qu'hier. Il est possible que la pluie déborde sur les côtes.