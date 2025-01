Sécheresse, Flowly, régularisations, Chikungunya et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 janvier 2025 : - Sécheresse : derrière les coupures d'eau, des infrastructures vieillissantes - La start-up réunionnaise Flowly récompensée au Prix innovation outre-mer 2024 - Régularisation des sans-papiers: les préfets doivent serrer la vis, demande Retailleau - Saint-Pierre : 11 nouveaux contrats PEC signés pour lutter contre l'épidémie de Chikungunya - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie serait la bienvenue (Photo www.imazpress.com)

Alors que la saison des pluies tarde toujours à s'installer, seules quelques averses ayant fait leur apparition ces derniers jours, la question de la vétusté des infrastructures commence sérieusement à se poser. Si le manque de pluie explique en partie les coupures qui se produisent dans l'est de l'île, les – très – nombreuses pertes sur le réseau sont aussi à prendre en compte. En 2022, environ 37% de l'eau prélevée n'arrivait pas à destination à La Réunion.

Lauréate du prix Innovation outre-mer 2024, Flowly, fondée à La Réunion par l'ingénieur Julien Tenenbaum, s’impose comme un acteur clé de l’optimisation des transports publics grâce à ses solutions numériques innovantes. La jeune entreprise réunionnaise a remporté, le 22 novembre 2024, le Prix innovation outre-mer. Une étape mais pas une finalité pour Flowly qui souhaite notamment pouvoir aider La Réunion, un territoire où la mobilité est un enjeu de tout premier ordre

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau change la philosophie de la circulaire Valls qui permet chaque année aux préfectures de régulariser par le travail ou pour motif familial plus de 30 000 sans-papiers, en publiant un nouveau texte qui durcit nettement le ton en matière de régularisation.

Saint-Pierre : 11 nouveaux contrats PEC signés pour lutter contre l'épidémie de Chikungunya

Selon les dernières données de Santé publique France, 54 nouveaux cas de Chikungunya ont été signalés du 13 au 19 janvier 2025. Face à la dispersion des foyers avec l’apparition de cas isolés, les communes sont contraintes de s'organiser pour faire face à l'épidémie. À Saint-Pierre, une opération de nettoyage a débuté hier matin dans le quartier de la Ligne des Bambous dans le secteur du collège. Par ailleurs, onze nouveaux contrats PEC ont été signés afin d’assainir des sites considérés comme sensibles.

Ce vendredi 24 janvier 2025, Matante Rosina voit qu'il a plus chez elle dans le nord-est dans la nuit. Le temps est encore un peu nuageux de son côté mais ailleurs, le soleil a pris le dessus ce matin. Dans l'après-midi, elle pense (espère) qu'il y aura un peu de pluie dans l'intérieur de l'île. Il est possible que les averses soient un peu plus fortes dans l'ouest. Le nord et l'est restent au sec a priori. Activez vos éventails !