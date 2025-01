Photo des iris, rétro, caoutchouc, OPMR et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 25 janvier 2025 : - Se faire photographier les iris : un shooting tendance qui attire l'œil - Rétro : coupures d'eau, Mayotte, pesticides, airbags et sécheresse - Le caoutchouc de retour dans sa version durable en Amazonie - BQP, marges des grandes surfaces : l'OPMR fait le point sur ses travaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée (Photo www.imazpress.com)

Lassé de la photo de famille classique ? Vous recherchez un peu d'originalité auprès de votre photographe ? La photographie des iris est là pour vous surprendre. Ce concept artistique et unique, très populaire en France, émerge petit à petit à La Réunion. Une pratique qui peut inquiéter plus d'un, mais pourtant sans danger pour les yeux, selon un ophtalmologue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025:

• Lundi 20 janvier - Coupures d'eau : l'est soupçonne le basculement de l'eau vers l'ouest de l’assoiffer

• Mardi 21 janvier - Eau, Mayotte, créole à l'école, sécurité : le recteur présente sa copie

• Mercredi 22 janvier - La Réunion consomme (beaucoup) de pesticides mais cherche à se déshabituer

• Jeudi 23 janvier - Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes

• Vendredi 24 janvier - Sécheresse : derrière les coupures d'eau, des infrastructures vieillissantes

Le soleil est à peine levé sur l'île amazonienne de Marajo. Renato Cordeiro chausse ses bottes et prend son couteau pour saigner des hévéas qui lui donnent, goutte après goutte, de quoi nourrir sa famille. Dans cette région pauvre du nord du Brésil, non loin de Belem, qui accueillera la conférence de l'ONU sur le climat COP30 en novembre, l'âge d'or du caoutchouc reste un souvenir lointain, après la chute drastique de la demande à la fin du XXe siècle.

L'Observatoire des prix et des marges de La Réunion (OPMR) organisait ce vendredi 24 janvier 2025 sa première assemblée plénière de l'année. L'occasion de faire un point d'étape dans son étude cherchant à déterminer la composition des prix de l'alimentaire dans les grandes surfaces, mais aussi le Bouclier qualité prix (BQP). (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Ce samedi 25 janvier 2025 s'annonce ensoleillé d'après Matante Rosina. Après les quelques (petites) pluies de ces derniers jours, le temps (re)devient calme. Quelques nuages se forment et apportent encore de brèves averses. dans les hauts de l'ouest. Le nord et l'est restent ensoleillés. Même s'il y a un peu de vent, il va faire très chaud aujourd'hui.