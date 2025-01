Coupures d'eau, Mayotte, pesticides, airbags et sécheresse

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025: • Lundi 20 janvier - Coupures d'eau : l'est soupçonne le basculement de l'eau vers l'ouest de l’assoiffer • Mardi 21 janvier - Eau, Mayotte, créole à l'école, sécurité : le recteur présente sa copie • Mercredi 22 janvier - La Réunion consomme (beaucoup) de pesticides mais cherche à se déshabituer • Jeudi 23 janvier - Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes • Vendredi 24 janvier - Sécheresse : derrière les coupures d'eau, des infrastructures vieillissantes (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Conséquence d'une sécheresse sévère, les coupures d'eau sont quotidiennes depuis plusieurs semaines dans certaines communes de La Réunion. Cela est notamment le cas dans l'est. La situation exaspère des habitants et des agriculteurs de cette région habituellement bien arrosée. Ils accusent le basculement de l'eau de l'est vers l'ouest de l'île d'être responsable de la diminution du précieux liquide. "Un faux problème", selon le Département.

• Mardi 21 janvier - Eau, Mayotte, créole à l'école, sécurité : le recteur présente sa copie

Les vacances de l'été austral sont terminées. Les marmailles retournent en classe dès ce mardi matin 21 janvier 2025. Pour Imaz Press Rostane Mehdi, recteur de l’Académie de La Réunion, présente sa copie sur les grands défis que sont la gestion de l’eau, l'accueil des élèves mahorais, l'inclusion scolaire, le créole à l'école et la sécurisation des établissements

• Mercredi 22 janvier - La Réunion consomme (beaucoup) de pesticides mais cherche à se déshabituer

La Réunion est le département ultramarin consommant le plus de pesticides, révèle l'ONG Générations dans une étude publiée début janvier 2025. Selon ces chiffres, en 2022, les agriculteurs locaux ont acheté 67,7 tonnes de pesticides dont plus de 20 tonnes de glyphosate. Ces données sont toutefois à prendre avec précaution. Depuis 2019, l'utilisation de produits phytosanitaires a commencé à diminuer. La baisse a atteint près de 22% en 2024. "Les agriculteurs cherchent des solutions adaptées aux contraintes locales" commente la la FDSEA, principal syndicat agricole dans l'île.

• Jeudi 23 janvier - Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes

Les recours en justice s'accumulent contre Stellantis, le groupe automobile qui a distribué à travers toute la France des voitures équipées des airbags Takata défectueux. Après les plaintes déposées par les familles des victimes, dont une famille réunionnaise, l'association de consommateurs UFC-Que choisir s'empare à son tour du sujet.

• Vendredi 24 janvier - Sécheresse : derrière les coupures d'eau, des infrastructures vieillissantes

Alors que la saison des pluies tarde toujours à s'installer, seules quelques averses ayant fait leur apparition ces derniers jours, la question de la vétusté des infrastructures commence sérieusement à se poser. Si le manque de pluie explique en partie les coupures qui se produisent dans l'est de l'île, les – très – nombreuses pertes sur le réseau sont aussi à prendre en compte. En 2022, environ 37% de l'eau prélevée n'arrivait pas à destination à La Réunion.