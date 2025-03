Déchets verts, fortes pluies, Algérie, tourisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 18 mars 2025 : - Garance : les collectivités à pied d’œuvre pour évacuer les déchets végétaux - Les fortes pluies persistent dans le sud, l'épisode de forte houle diminue progressivement - Expulsions: Alger oppose une fin de non-recevoir à la demande de Paris - Hôtellerie, cafés, restauration : une semaine pour découvrir les métiers du tourisme - La pa météo France i di, sé zot i di - Encore de l'humidité et une mer agitée (Photo www.imazpress.com)

Garance : les collectivités à pied d'oeuvre pour évacuer les déchets végétaux

Deux semaines après le passage du cyclone Garance sur La Réunion, l’heure est au nettoyage et à la reconstruction. Sur les communes les plus touchées, les déchets verts et les encombrants sont nombreux et des dispositifs spécifiques ont été mis en place. Le Territoire de l’Ouest, la Cinor et la Cirest organisent leurs collectes et l’acheminement de ces déchets végétaux vers les différents centres de traitement.

Les fortes pluies persistent dans le sud, l'épisode de forte houle diminue progressivement

Le mauvais temps va persister dans le sud ce mardi 18 mars 2025. La vigilance orange fortes pluies et orages restent effective au moins jusqu'à mercredi dans le sud et le sud-est, tandis que l'ouest et l'est restent en vigilance jaune. L'épisode de forte houle va progressivement diminuer.

Expulsions: Alger oppose une fin de non-recevoir à la demande de Paris

L'Algérie a opposé lundi une fin de non-recevoir à la liste d'Algériens expulsables fournie par Paris ces derniers jours, réitérant son "rejet catégorique des menaces, velléités d'intimidation, injonctions et ultimatums" venant de France.

Hôtellerie, cafés, restauration : une semaine pour découvrir les métiers du tourisme

Depuis ce lundi 17 mars 2025, et jusqu'au 23 mars, a lieu la 3ème édition de la Semaine des métiers du tourisme à La Réunion. Cet événement a pour but de promouvoir les métiers du secteur HCR (Hôtellerie, cafés, restauration) et d'accompagner les besoins en recrutement dans ce domaine.

La pa météo France i di, sé zot i di - Encore de l'humidité et une mer agitée

Pour ce mardi 18 mars 2025, Matante Rosina s'attend encore à un temps humide aujourd'hui. Avec le vent, les nuages s'entassent sur le sud de l'île et apportent quelques pluies. Il est encore possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Le vent se renforce du côté de l'ouest de La Réunion. Pour Matante Rosina, la mer va encore être agitée et vous demande de rester prudent.es.