Hôtellerie, cafés, restauration : une semaine pour découvrir les métiers du tourisme

Depuis ce lundi 17 mars 2025, et jusqu'au 23 mars, a lieu la 3ème édition de la Semaine des métiers du tourisme à La Réunion. Cet événement a pour but de promouvoir les métiers du secteur HCR (Hôtellerie, cafés, restauration) et d'accompagner les besoins en recrutement dans ce domaine (Photo : sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, les services de l’Etat, la Région Réunion, France Travail, le MEDEF et l’UMIH et en partenariat avec l’IRT, la FRT unissent leurs forces pour dynamiser un secteur à forts enjeux.

À La Réunion, le secteur HCR est particulièrement dynamique mais également touché par ces enjeux. Les employeurs locaux expriment une forte demande pour des profils qualifiés tout en faisant face à une pénurie croissante de main-d'œuvre.

- Un secteur pilier de l’économie -

Le secteur HCR est crucial pour l'économie française, représentant environ 6,4 % des salariés nationaux avec plus d'1,2 million d'employés. En région Réunion, le secteur HCR compte environ 13.800 salariés (+1,4 % par rapport à l'année précédente).

En regardant vers l'avenir, le portrait sectoriel pour 2025 révèle que le secteur HCR (Hôtellerie-café-restauration) fait face à des défis importants. Selon l'enquête sur les besoins en main d’œuvre des entreprises réalisée en 2024, les employeurs anticipent des difficultés de recrutement pour deux projets d'embauche sur trois, soit une augmentation significative par rapport aux autres secteurs.

Il est également à noter que cinq métiers affichent un indicateur de tension supérieur à 1, notamment ceux de maître d'hôtel et chef de cuisine. Ces professions requièrent une qualification élevée et sont confrontées à des conditions de travail souvent contraignantes, incluant des horaires en soirée et le week-end.

- Les évènements phares de l’édition 2025 à La Réunion -

À ce jour, plus de 2.000 participants se sont déjà inscrits sur les 79 évènements organisés localement, et le nombre continue d'augmenter. Bien que la semaine du tourisme se déroule du 17 au 23 mars, les actions labellisées par la Direction Générale des Entreprises courent jusqu’au 27 avril.

Parmi les évènements qui vont marquer 2025, les "Restaurants Ephémères" seront légion dans tout l'Hexagone et DROM. Pour La Réunion, 10 collaborations de ce type entre France Travail et l’UMIH seront mises en place.

Autres événements marquants :

• Des visites guidées des métiers dans des hôtels

• Un webinaire sur le métier de transport de voyageurs et guide touristique

• La Mer Vers l'Emploi (MVE) en partenariat avec la Base Nautique des Mascareignes (Les Clubs sportifs engagés) - Activités nautiques suivies d'un job dating pour favoriser les rencontres entre demandeurs d'emploi et employeurs.

• Un recrutement pour un établissement à Mafate

• Un forum alternance à Saint-Paul avec la découverte métiers/formations avec entretiens recrutement.

• Un afterwork HCR au féminin à la Saline - Événement pour favoriser les échanges entre professionnelles du secteur via un jeu de plateau, Le LABOPOLY, qui se joue en équipe mixte (recruteuses et candidates) et permet une réflexion concrète sur les défis professionnels d'aujourd'hui du secteur par le biais de leviers qui ont fait leurs preuves : MRS, IF et POEI.

• Un Plat, Une Opportunité à L'Eperon en partenariat avec le Restaurant d'application du CENTHOR Le Délice des Vavangues / CCIR - Restaurant éphémère où les demandeurs d'emploi cuisinent et servent un déjeuner à des recruteurs suivi d'un AFTERCOOK (job dating inclusif jeunes, moins jeunes et TH).

• Des webinaires et le lancement d’une nouvelle page dédiée au Tourisme sur la plateforme MyJobGlasses qui promeut le mentorat pour accompagner et inspirer les Réunionnais avec l’IRT et la FRT.

• BOOSTER de 2 jours avec AKTO en amont d’un recrutement innovant.

• Approche RSE avec Ti Tang Recup pour l'équipement (blouses et tabliers)

• WorldSkills Réunion 2025 à Saint-Pierre - Compétition régionale des métiers avec démonstrations organisées par la Région

Retrouvez l’ensemble des actions mises en place à La Réunion

- Bilan de la Semaine des Métiers du Tourisme 2024 -

L'année dernière, cette semaine évènementielle avait connu un franc succès avec un total de 1.778 événements labellisés à travers la France, dont 45 sur l'île de La Réunion. Ces initiatives ont pleinement rempli leur objectif et permis d'attirer l'attention sur les opportunités d'emploi dans le secteur du tourisme, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration.

Elément notable de la précédente édition : les "Restaurants Éphémères" en collaboration étroite avec l'UMIH avec 9 projets réalisés au niveau régional. Ces événements ont favorisé le retour à l'emploi pour 25% des participants.