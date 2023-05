1er mai, fête du travail, ce qui change, Inde et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 1er mai 2023 : - 1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites - Une fête du travail entre tradition historique et tension sociale - Smic, prestations sociales... ce qui change au 1er mai - La stérilisation en Inde: une charge, potentiellement dangereuse, réservée aux femmes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Au mois de mai, l'air devient plus frais

1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites

Ce lundi 1er mai 2023, c'est jour de fête du travail. Mais cette année, le défilé traditionnel prend une tout autre tournure. Face au passage en force de la réforme des retraites voulue par le gouvernement, l'intersyndicale appelle à une journée de "mobilisation massive". Elle appelle également le chef de l'État, toujours sourd face à la grogne d'une majorité des Français, à "prendre en compte le rejet majoritaire de la réforme"

Une fête du travail entre tradition historique et tension sociale

Depuis plus de 70 ans, le 1er mai, fête du travail, est un jour férié, chômé et payé en France. Traditionnellement l'occasion de rassemblements et de défilés populaires, cette année ne déroge pas à la règle avec plusieurs manifestations prévues dans toute la France dans un contexte de tension sociale lié notamment à la réforme des retraites.



Smic, prestations sociales... ce qui change au 1er mai

Augmentation du Smic, revalorisation des prestations sociales, relèvement du taux d'usure, Imaz Press fait le point sur les principales mesures qui vont toucher le portemonnaie des Réunionnais.es



La stérilisation en Inde: une charge, potentiellement dangereuse, réservée aux femmes

Dans une clinique indienne rurale, des cris de douleur retentissent depuis le bloc opératoire tandis que Kajal, sous forte sédation, attend fébrilement son tour pour sa stérilisation, première méthode de planning familial dans le pays.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Au mois de mai, l'air devient plus frais

Ce lundi 1er mai 2023, le temps est au beau fixe avec un grand soleil toute la journée et des températures qui commencent à être douces. Matante Rosina met sa casquette et de la crème solaire pour rejoindre ses camarades à la manifestation de la fête du travail. Mais avant de partir, sa nièce est venue lui rendre visite et lui a apporté un brin de muguet pour lui porter bonheur.