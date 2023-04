Une fête du travail entre tradition historique et tension sociale

Depuis plus de 70 ans, le 1er mai, fête du travail, est un jour férié, chômé et payé en France. Traditionnellement l'occasion de rassemblements et de défilés populaires, cette année ne déroge pas à la règle avec plusieurs manifestations prévues dans toute la France dans un contexte de tension sociale lié notamment à la réforme des retraites. (Photo photo rb imazpress)

Ce lundi 1er mai 2023, deux défilés sont organisés à La Réunion à partir de 9h, l'un à Saint-Denis, l'autre à Saint-Pierre. En ce jour férié, les syndicats appellent à mobilisation pour protester encore et toujours contre le projet de réforme des retraites. Une mobilisation qui se veut "massive", à quelques jours de la visite d'Élisabeth Borne à La Réunion.

Parmi les revendications, Jean-Paul Paquiry, représentant FO, évoquait aussi lors de la réunion de l'intersyndicale la question des salaires et du service public dans un contexte d'inflation pesant.

Historiquement, il est important de rappeler combien cette journée du 1er mai porte en elle un message fort, honoré chaque année par des défilés sur tout le territoire.

- Une journée de revendication -

En 1889, le 1er mai devient une journée de revendication et de manifestation en France sous l'impulsion de Jules Guesde à l'occasion du centenaire de la révolution française et de la réunion de l’Internationale ouvrière. Dès 1890, un défilé d'ouvriers est organisé pour demander la journée de travail de huit heures.

L'année suivante, une nouvelle mobilisation des travailleurs prend place dans la ville de Fourmies (Nord). Mais cette fois, la journée tourne au drame avec une fusillade qui provoque la mort d'une dizaine de manifestants.

Quelques années plus tard en 1919, le Parlement votera enfin la réduction du temps de travail à huit heures par jour et cette journée deviendra chômée.

Enfin, sous le régime de Vichy, le 1er mai sera férié en tant que "Fête du travail et de la concorde sociale" avant de disparaitre à la libération et d'être réinstauré en 1948 comme jour férié, chômé et payé.

- Du triangle rouge au muguet -

Dès 1890, les manifestants du 1er mai portent un triangle rouge à leur boutonnière. Ses trois côtés symbolisent le partage du temps entre les 8 heures de travail, les 8 heures de loisir et les 8 heures de sommeil.

Ce triangle sera remplacé quelques années plus tard par la fleur d'églantine, traditionnelle du Nord, en mémoire aux victimes de la manifestation de Fourmies. Aujourd'hui, elle est relayée par un brin de muguet, symbole du printemps.

- Des origines américaines -

Pour connaître les origines du 1er mai, il faut en réalité remonter en 1886 aux États-Unis.

Cette année-là, plus de 200.000 travailleurs ont obtenu la journée de 8 heures après deux ans de revendication des syndicats, une paralysie d'un nombre important d’usines outre-Atlantique et une manifestation pacifique un 1er mai. Une date symbolique qui correspondait au premier jour de l’année comptable des entreprises et à la clôture des contrats de travail des ouvriers.

Tous les travailleurs américains n'ont pas eu satisfaction ce jour-là et une autre manifestation est organisée le 3 mai 1886. Elle se terminera par la mort de plusieurs grévistes de la société McCormick Harvester située à Chicago. Le jour suivant, une marche de protestation dans la même ville fera plusieurs victimes parmi les forces de police après l'explosion d'une bombe et de nouveaux affrontements. Les salariés obtiendront gain de cause mais le bilan humain est lourd.

La Fête du travail est importante et symbolique en France et aux États-Unis mais aussi en Europe où elle est partout un jour chômé à l'exception des Pays-Bas et de la Suisse. Le 1er mai est également fêté en Afrique du Sud, en Amérique latine et au Japon.

