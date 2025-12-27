Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Il pleut dans le nord et l'est de La Réunion. Cela n'aura échappé à personne ce samedi 27 décembre 2025. Météo France a placé ces zones en vigilance fortes pluies et orages. Des averses qui se maintiennent dans la journée dans le nord et l'est. D'autres ne sont pas exclues non plus cet après-midi dans le sud (Photo : rb/www.imazpress.com)

Des périodes plus lumineuses reviennent toutefois ici où là, privilégiant la moitié ouest.

