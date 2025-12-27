[Photos] Sainte-Suzanne : un ballet de chauves-souris à la cascade Niagara

Ce vendredi 26 décembre 2025 vers 18 heures, un ballet de chauve-souris, des roussettes, a été capturé sous l'objectif d'un photographe à la cascade Niagara (Sainte-Suzanne). Elles étaient environ une cinquantaine aperçues sur les falaises de la cascade (Photos : Bruno Bamba)

Les roussettes s'apprêtaient visiblement à aller dormir dans les arbres.

Leur envergure a impressionné les personnes présentes et alimenté les discussions sur la présence à La Réunion de l'animal, occultant sur l'instant la magie des chutes du Niagara.

Le spectacle a capté l'attention des touristes présents jusqu'à la tombée de la nuit.

- La roussette noire de retour à La Réunion -

La Roussette noire a disparu de La Réunion entre 1772 et 1801 du fait de la perte de ses habitats et de la chasse intensive. C'est au début des années 2000 qu'elle fait son retour "par les airs depuis Maurice".

Endémique des Mascareignes, il s'agit de la plus grande chauve-souris de l'île. Elle mesure un mètre d'envergure et pèse environ 500 g.

Sur l’île, trois espèces de chauve-souris sont répertoriées : le petit Molosse de La Réunion, le Taphien de Maurice et la Roussette noire qui refait surface en mai dernier après avoir disparu pendant près de 200 ans.

Lire aussi - Huit roussettes noires suivies à distance par le Groupe chiroptères océan Indien

- La chauve-souris: une espèce protégée -

Il s’agit d’une espèce protégée. Il est interdit de détruire le gite (leur nid). À la différence des oiseaux qui fabriquent un nid avec des brindilles, "les chauves-souris ne fabriquent rien, elles vont prendre quartier dans les toitures ou les arbres", explique la médiatrice de faune sauvage du Groupe chiroptères océan Indien.

Quand les gens ont une colonie de chauves-souris dans leur grenier, il faut les laisser tranquille, ne pas les chasser. Il faut aussi réduire l’éclairage (éviter la pollution lumineuse), éviter d’utiliser les pesticides et insecticides car cela tue les insectes et donc leurs ressources alimentaires.

Pour rappel, toutes les espèces de chauves-souris de La Réunion sont protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et de l’Arrêté ministériel du 17 février 1989 qui fixe les mesures de protection de ces espèces animales.

www.imazpress.com/[email protected]