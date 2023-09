Houle, fête de La Salette, Lampedusa, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 19 septembre 2023 : - La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes - Saint-Leu : des milliers de fidèles attendus pour la fête de la Salette - Lampedusa: Darmanin à Rome pour vanter la "fermeté" face à l'afflux de migrants - Festival : "Le temps des femmes" revient dans les cinémas - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi ensoleillé avec houle persistante

La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes

Depuis ce lundi soir 18 septembre 2023, les côtes Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de l'île ont été placées en vigilance orange vagues submersion. La raison, un épisode de forte houle australe "très significatif" avec des vagues pouvant atteindre 7 à 8 mètres de haut. Aucune accalmie n'est attendue avant la fin de la journée. Les activités nautiques sont interdites dans les zones concernées et l'accès aux littoraux est restreint.

Saint-Leu : des milliers de fidèles attendus pour la fête de la Salette

C'est un rendez-vous incontournable pour les fidèles de la communauté catholique de l'île. Ce mardi 19 septembre 2023, a lieu la traditionnelle grande messe de Notre-Dame de la Salette à Saint-Leu. Une messe célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry. Pour ce jour spécial, des milliers de personnes sont attendues.

Lampedusa: Darmanin à Rome pour vanter la "fermeté" face à l'afflux de migrants

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin est arrivé lundi soir à Rome, où il prévoit de délivrer un message de "fermeté" face aux traversées clandestines de la Méditerranée, après l'afflux de migrants sur l'île italienne de Lampedusa.

Festival : "Le temps des femmes" revient dans les cinémas

Organisé par Ciné festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises, le festival Le temps des femmes revient du 22 septembre au 1er octobre. Au programme des films courts et longs de fictions et documentaires internationaux, des conférences, des débats. Une 4e édition parrainée cette année par Rocaya.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi ensoleillé avec houle persistante

Ce mardi 19 septembre 2023, matante Rosina se rend compte que la houle est toujours présente sur les côtes nord-ouest, ouest et sud. Elle vous demande de bien faire attention et de ne pas trop vous approcher des côtes. Le matin commence ensoleillé avec quelques petites pluies qui arrivent de l'est. Quelques nuages se forment dans les hauts de l'ouest dans l'après-midi, un peu comme d'habitude. Au niveau du thermomètre, les températures restent chaudes pour la saison.