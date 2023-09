Mardi ensoleillé avec houle persistante

Ce mardi 19 septembre 2023, matante Rosina se rend compte que la houle est toujours présente sur les côtes nord-ouest, ouest et sud. Elle vous demande de bien faire attention et de ne pas trop vous approcher des côtes. Le matin commence ensoleillé avec quelques petites pluies qui arrivent de l'est. Quelques nuages se forment dans les hauts de l'ouest dans l'après-midi, un peu comme d'habitude. Au niveau du thermomètre, les températures restent chaudes pour la saison. (photo rb/www.imazpress.com)