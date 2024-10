Troubles psychiques, budget, sciences, commerces et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 9 octobre 2024 : - Troubles psychiques : une marche et de la bonne humeur pour combattre l’isolement et les préjugés - Budget : un effet demandé aux collectivités, La Réunion exemptée - Deux chercheuses de La Réunion récompensées au 18ème prix Jeunes talents France L'Oréal-UNESCO - Rencontres du commerce : dix événements pour mettre en lumière la diversité des métiers à La Réunion - Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités ! - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Troubles psychiques : une marche et de la bonne humeur pour combattre l’isolement et les préjugés

Alors que les troubles psychiques sont toujours stigmatisés dans la société, l’association Balise Psy organise ce mercredi 9 octobre 2024 une "Mad Pride" (marche festive des fous) à Saint-Paul pour sensibiliser et éduquer sur ces questions de société. Le but ? Changer le regard sur les maladies mentales, et sur les personnes qui en souffrent.

Budget : un effet demandé aux collectivités, La Réunion exemptée

Comme l'Etat et la Sécu, les collectivités locales sont priées de contribuer à l'effort budgétaire en 2025, pour 5 milliards d'euros: elles ont déjà annoncé n'accepter "aucune" ponction. Selon le ministre du budget, si épargne serait "restituée" ultérieurement, selon des modalités encore à définir, vingt départements "sensibles" en seront épargnés, dont La Réunion.

Deux chercheuses de La Réunion récompensées au 18ème prix Jeunes talents France L'Oréal-UNESCO

Afin de valoriser de jeunes chercheuses prometteuses et d’accélérer leur carrière, la Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’UNESCO, dévoile aujourd'hui, et pour la 18ème année consécutive, le nom des 35 doctorantes et post-doctorantes qui seront récompensées du Prix Jeunes Talents France 2024 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Parmi elles, deux chercheuses de La Réunion : Ambinintsoa Volatiana Ramanamahefa, chercheuse en météorologie, et Phuong Lien Tran, chercheuse en gynécologie (Photo Richard Pak et Clémence Losfeld – Fondation L’Oréal).

Rencontres du commerce : dix événements pour mettre en lumière la diversité des métiers à La Réunion

Du mercredi 9 au 23 octobre 2024, se déroule la première édition des Rencontres des Métiers du Commerce à La Réunion. L'objectif est de promouvoir la richesse et la diversité des métiers du commerce, à travers la marque sectorielle "Le commerce ça te bouge". Dans le département, une dizaine d'événements sont organisés. Ils permettront au grand public - collégiens, lycéens, parents, étudiants, demandeurs d’emplois, adultes en reconversion... - de découvrir les métiers du commerce de l’intérieur, à travers de multiples manifestations associant entreprises du commerce, organismes de formation, partenaires de l’orientation et de l’emploi, représentants institutionnels.

Publireportage - Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités !

Pratique, accessible niveau budget, éco-responsable, solide… ce pourrait être le genre de critère abordés lorsque l’on conçoit sa cuisine. Leroy Merlin y ajoute “exactement à son goût”. Avec sa nouvelle gamme, ELEKI propose des meubles de qualité, aux coloris intemporels que les clients peuvent moduler facilement eux-même.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Pour ce mercredi 9 octobre 2024, Matante Rosina va consulter sa boule de cristal. Elle voit que le soleil brille sur toute l'île. Surtout dans la matinée. Dans l'après-midi, des nuages peuvent se former dans le nord-ouest mais il n'est pas prévu de pluie. Le vent pourrait bien souffler sur les plages de la côte ouest.