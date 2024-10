Grand Étang, tourisme, budget 2025, publireportage et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 11 octobre 2024 : - Grand Étang asséché : une catastrophe pour les poissons exotiques, une bouffée d'air pour les crevettes endémiques - Région Réunion : plaidoyer pour un tourisme raisonné - Moins de fonctionnaires et plus d'impôts : un projet de budget en terrain miné - Publireportage - Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités ! - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps lumineux le matin

Grand Étang asséché : une catastrophe pour les poissons exotiques, une bouffée d'air pour les crevettes endémiques

Pas ou peu de pluies, manque d'eau pour se remplir… depuis plusieurs semaines le lac de Grand Étang à Saint-Benoît se vide de son eau. Un événement récurrent en fin de période sèche mais qui devient de plus en plus récurrent au fil des années et des épisodes de sécheresse. Les poissons qui habitent ce lac en sont les premières victimes. Si c'est un mal pour cette espèce exotique, l'absence d'eau est bénéfique aux crevettes indigènes de La Réunion, observées pour l'heure seulement à Grand Étang.

Région Réunion : plaidoyer pour un tourisme raisonné

La Région Réunion veut renforcer encore le développement touristique en accentuant l'offre sur le tourisme raisonné. Cette orientation a été présentée à la presse ce jeudi 10 octobre 2024 à Saint-Benoît par Patrick Lebreton, premier vice-président de la Région. L'élu, également délégué aux affaires générales, financières et économiques, a souligné en forme de boutade : La Réunion veut "plus de touristes mais pas trop de touristes".

Moins de fonctionnaires et plus d'impôts : un projet de budget en terrain miné

Moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches : le gouvernement français a drastiquement freiné les dépenses tout en renouant avec les hausses d'impôts dans son projet de budget pour 2025 qui vise à assainir les finances publiques, dans un climat politique très instable.

Publireportage - Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités !

Pratique, accessible niveau budget, éco-responsable, solide… ce pourrait être le genre de critère abordés lorsque l’on conçoit sa cuisine. Leroy Merlin y ajoute “exactement à son goût”. Avec sa nouvelle gamme, ELEKI propose des meubles de qualité, aux coloris intemporels que les clients peuvent moduler facilement eux-même.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps lumineux le matin

En ce début de journée, Matante Rosina remarque quelques petites pluies du côté du sud-est de l'île ce vendredi 11 octobre 2024. En revanche, ailleurs le temps est lumineux. Plus tard, les nuages font leur apparition et s"talent le long des pentes apportant une touche d'humidité. Matante Rosina prévient qu'il peut y avoir des averses à l'intérieur de l'île et sur les hauteurs de l'ouest et même sur le nord ouest. Le soleil s'accroche dans l'est.