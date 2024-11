Grand marché, Mégavalanche, rétro, chaleur et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 novembre 2024 : - Saint-Denis : les forains du Grand Marché font leurs cartons - Saint-Paul : du Maïdo jusqu'au littoral, la Mégavalanche va dévaler la descente - Rétro - Prénoms, accidents, infanticides, cold case et crédit - En décembre : températures (encore) plus chaudes à La Réunion et activité cyclonique chargée dans la zone - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie et du soleil pour commencer le week-end

Saint-Denis : les forains du Grand Marché font leurs cartons

Depuis quelques jours les forains du Grand Marché à Saint-Denis sont en plein déménagement. Ils emballent leurs objets artisanaux locaux et de l'océan Indien. Ils se dépêchent, ce samedi soir 30 novembre 2024, l'espace qui les accueille depuis de nombreuses années fermera ses portes. La réouverture est prévue en 2027. En attendant les forains prendront place dans le nouveau marché artisanal situé sur le boulevard Léopold Rambaud. Ce nouvel espace sera ouvert au public le mercredi 18 décembre.

Saint-Paul : du Maïdo jusqu'au littoral, la Mégavalanche va dévaler la descente

Prêts pour dévaler les pentes ? La Mégavalanche, événement sportif dans l'univers du VTT revient du côté de Saint-Paul. Ce samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2024, des dizaines sportifs vont s'élancer du Maïdo en direction de la mer en vélo tout terrain.

Rétro - Prénoms, accidents, infanticides, cold case et crédit

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2024:

• Lundi 25 novembre - Identité : vous n'aimez pas votre prénom, changez-le

• Mardi 26 novembre - À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs

• Mercredi 27 novembre - Les Avirons : un père de famille donne la mort à ses deux fillettes de 4 et 7 ans et se suicide

• Jeudi 28 novembre - Grenoble : le meurtrier présumé de la réunionnaise Nathalie Boyer, tué en 1988, en garde à vue

• Vendredi 29 novembre - Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou

En décembre : températures (encore) plus chaudes à La Réunion et activité cyclonique chargée dans la zone

Ce vendredi 29 novembre 2024, Météo France a détaillé les tendances pour le mois de décembre à La Réunion. Selon les prévisions "un ou plusieurs phénomènes cycloniques pourraient se former sur le bassin notamment à la mi-décembre" indiquent les météorologues. À La Réunion, les températures seront plus chaudes que la moyenne habituelle à cette période

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie et du soleil pour commencer le week-end

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite. Elle a vu que La Réunion sera coupée en deux ce samedi 30 novembre. Il y aura du soleil dans certains secteurs et de la pluie dans d'autres zones. Et chez vous que dit le ciel ?